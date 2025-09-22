«Οι μύτες το ’σκασαν» και πήγαν… στην Κρήνη: Μια παράσταση με μήνυμα ενάντια στον εκφοβισμό

Με χιούμορ και φαντασία, η παιδική παράσταση «Οι μύτες το ’σκασαν» ανέβηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης, μεταφέροντας σε μικρούς και μεγάλους μηνύματα για τη διαφορετικότητα, τον σεβασμό και τη χαρά της ζωής.

22 Σεπ. 2025 12:47
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, η θεατρική παραγωγή «Οι μύτες το ’σκασαν» φιλοξενήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης, συνεχίζοντας την πορεία της με στόχο να προωθήσει έναν υγιή τρόπο ζωής μέσα από τον πολιτισμό.

Η παράσταση, που παρουσιάστηκε από τον Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Κρήνης «Ο Άγιος Αθανάσιος» σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, απευθύνθηκε σε κοινό από 2 ετών και άνω. Με χιούμορ, ζωντανή δράση και φαντασία, ανέδειξε θέματα όπως η αξία της διαφορετικότητας, η εκτίμηση της ζωής και η σημασία της αποδοχής, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό.

Το σενάριο υπογράφει η συγγραφέας παραμυθιών Άννα Δενδρινού, ενώ η διασκευή και η σκηνοθεσία ανήκουν στην εκπαιδευτικό–σκηνοθέτη Αθηνά Καλλιμάνη–Γεωργιτσοπούλου, από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής.

Μετά την παράσταση, ακολούθησε διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά, εμπνευσμένο από τις «Μύτες», αλλά και με αναφορές σε μια νέα θεατρική παραγωγή που ετοιμάζει το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής. Η επόμενη δουλειά επικεντρώνεται στον σεβασμό στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ίδια την πόλη όπου ζούμε, φέρνοντας στο επίκεντρο την καθημερινότητα μέσα από καλλιτεχνική δημιουργία.

Στην κιθάρα συνόδευσε ζωντανά ο Παναγιώτης Αθανασακόπουλος, ενώ τις μάσκες της παράστασης επιμελήθηκε ο Δημήτρης Ράπτης.
