Οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ιωάννινα

Εκπαιδευτικές εκδρομές στα Ιωάννινα, πραγματοποιήθηκαν, στις 10 και στις 17/10/2025, από τα δύο ΚΔΑΠ ΑμεΑ του ΚΟΔΗΠ, «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ».

Σε αυτές συμμετείχαν οι ωφελούμενοι των κέντρων, εκπαιδευτικοί και αρκετοί από τους γονείς και κηδεμόνες.

Οι ωφελούμενοι του ΚΟΜΑΙΘΩ επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο λόφο – πάρκο Λιθαρίτσια και αποτελεί μουσειακό κόμβο για τους αρχαίους χρόνους στην Ήπειρο.

Οι ωφελούμενοι του ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα, το οποίο αναπαριστώνται μορφές και γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να «ταξιδεύσουν» σε βουνά, παλιά οικήματα, σπηλιές, εκκλησίες, μονοπάτια, ακολουθώντας μια κυκλικού χαρακτήρα ξενάγηση παράλληλων επιπέδων.

Και στις δύο εκδρομές έγινε περίπατος δίπλα στη λίμνη και στο κέντρο της πόλης κι όλοι απέκτησαν εικόνες και όμορφες εμπειρίες από την περιοχή.

Η δράση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών επισκέψεων των ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Κοινωνικού Οργανισμού, που γίνονται με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση, τις ίσες ευκαιρίες και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Οι εκδρομές καλύφθηκαν οικονομικά από τον Κοινωνικό Οργανισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



