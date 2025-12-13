Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου

13 Δεκ. 2025 20:46
Στην Ουκρανία το Πολεμικό Ναυτικό κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον τουρκικού εμπορικού πλοίου, το οποίο μετέφερε ηλιέλαιο με προορισμό την Αίγυπτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε δύο ουκρανικά λιμάνια, κατά τις οποίες υπέστησαν ζημιές τρία τουρκικά πλοία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Ναυτικό της Ουκρανίας ανέφερε ότι το πλοίο ονομαζόταν Viva και στο κατάστρωμά του επέβαιναν 11 Τούρκοι πολίτες. Όπως διευκρινίζεται, από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η επίθεση σημειώθηκε σε ανοιχτή θάλασσα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ουκρανίας, και εκτός της εμβέλειας των ουκρανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Το ουκρανικό ναυτικό σημείωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον καπετάνιο του πλοίου.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντάσσονται σε ένα κλίμα έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις δηλώσεις της Μόσχας ότι σκοπεύει να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα». Η απειλή αυτή ήρθε στον απόηχο επιθέσεων του Κιέβου, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε τρία δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που κατευθύνονταν προς τη Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου.

