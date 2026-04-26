Οι Παλαίμαχοι Πάτρας στο 1ο Πανελλήνιο τουρνουά στο Σοφικό

Μετά το πέρας των αναμετρήσεων ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι απονομές, παρουσία όλων των ομάδων

Οι Παλαίμαχοι Πάτρας στο 1ο Πανελλήνιο τουρνουά στο Σοφικό
26 Απρ. 2026 10:45
Pelop News

Σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, με όμορφο φυσικό τοπίο και άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ράντζο Σοφικού, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Πανελλήνιο ποδοσφαιρικό τουρνουά παλαιμάχων, υπό την αιγίδα των βετεράνων ποδοσφαιριστών Αθήνας και με χορηγό την Hellenic Protein.

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας συμμετείχε με αποστολή 30 ατόμων, εκ των οποίων οι 20 ήταν ποδοσφαιριστές. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκαν στις 16:00 της ίδιας ημέρας.

Μετά το πέρας των αναμετρήσεων ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι απονομές, παρουσία όλων των ομάδων.

Η πατρινή ομάδα έδωσε τρεις αγώνες. Στον πρώτο ηττήθηκε με 4-0 από τον Εθνικό Πανοράματος, ο οποίος κατέκτησε και την πρώτη θέση στο τουρνουά. Στο δεύτερο παιχνίδι γνώρισε νέα ήττα με 3-1 από τους βετεράνους Ναυπλίου, ενώ στον τρίτο αγώνα επικράτησε με 5-2 των παλαιμάχων Σοφικού.

Την ομάδα των παλαιμάχων Πάτρας στελέχωσαν οι Κώστας Δαράτος, Γιάννης Φωτιάδης, Ανδρέας Λαλιώτης, Χρήστος Δελδήμος, Ανδρέας Κεπενός, Δημήτρης Διονυσόπουλος, Θανάσης Μπούρδος, Θανάσης Χαρδαλιάς, Παναγιώτης Κάντζαρης, Γρηγόρης Κατσαΐτης, Τίμος Χούσας, Λάμπης Σαββόπουλος, Γιάννης Ροδόπουλος, Τάκης Στασινόπουλος, Βαγγέλης Βουτσινάς, Τάσος Ηλίας, Ανδρέας Φερτάκης, Θανάσης Δημόπουλος και Φίλιππας Καρμοκόλιας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν επίσης οι ομάδες: Παλαίμαχοι Εθνικού Πανοράματος, Βετεράνοι Ναυπλίου, Μικτή Πειραιά, Παλαίμαχοι Φιλαδέλφειας, Παλαίμαχοι Κεραυνού Γαβαλούς, Μικτή Αθηνών, Παλαίμαχοι Δάφνης Δάσους Χαϊδαρίου, Παλαίμαχοι Φωστήρα και Παλαίμαχοι Σοφικού.

