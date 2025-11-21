Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα

Την ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, μετά τη σύλληψη της για παραβάσεις του ΚΟΚ, εντόπισε κάμερα τηλεοπτικού σταθμού, με την ηθοποιό να κάνει δηλώσεις για το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση. Υπενθυμίζεται πως συνελήφθη σε μπλόκο στη Βουλιαγμένη, να οδηγεί χωρίς δίπλωμα – της είχε αφαιρεθεί – εχοντας υπερβεί κατά πολύ το όριο ταχύτητας και να εχει καταναλώσει αλκοολ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Τι λέει η ΕΛΑΣ για τους παραβάτες Ματσούκα – Τσιτσιπά

Μιλώντας στον Alpha, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν εγκλημάτισα. Δεν είμαι περήφανη γι’ αυτή την ανεπάρκειά μου όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει κάποια βλάβη».

«Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί. Το δικαστήριο θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε τα ντοκουμέντα. Δηλαδή ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη ημέρα της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα άλλα».

Και προσέθεσε: «Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στη Λ. Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. που οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε. Όπως ότι τα δυο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ, που και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε».

Τέλος, παραδέχτηκε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για την ίδια. «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί», τόνισε κλείνοντας.

