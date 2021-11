Οι ψηφιακοί νομάδες επιλέγουν την Ελλάδα – Προτροπή της Ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ

Φανταστείτε ότι αμέσως μετά το τέλος της εργασίας σας, μετά από μια κουραστική μέρα, φοράτε το μαγιό σας και σε 10 ή 20 λεπτά πηγαίνετε στην παραλία για κολύμπι ή ότι βάζεται τη φόρμα του ski και κάνεται μια βόλτα στις χιονισμένες πλαγιές του Παρνασού. Φανταστείτε επίσης ότι μπορείτε εύκολα να δουλεύετε από το laptop σας με φόντο την Ακρόπολη ή την καλντέρα της Σαντορίνης. Κι όμως αυτό το «ονειρικό σκηνικό» μπορεί να αποτελέσει μια υπαρκτή πραγματικότητα για χιλιάδες «ψηφιακούς νομάδες» που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

Το 2020, ανάμεσα στα lockdown ο αριθμός των ψηφιακών νομάδων σημείωσε έκρηξη, με πολλούς εργαζόμενους να βρίσκονται ξαφνικά από τα γραφεία τους… στην παραλία, δουλεύοντας από απόσταση και η Ελλάδα είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των ψηφιακών νομάδων το τελευταίο διάστημα.

Η Ελληνική Πρεσβεία στην Αμερική προτρέπει την εργασία στην χώρα μας: «Η εργασία σε μια ασφαλή και όμορφη χώρα με τέλειες κλιματικές συνθήκες και φιλόξενους ανθρώπους είναι η βάση μιας ευχάριστης ζωής. Η Greece’s Digital Nomads Visa επιτρέπει σε υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα εκτός Ελλάδας, να ζουν και να εργάζονται στη Ελλάδα».

Working in a safe and beautiful country with perfect climate conditions and hospitable people is the basis of a pleasant life. Greece's Digital Nomads Visa allows employees or freelancers based outside Greece, to live and work in #Greece. Learn more via https://t.co/u4lhXwib9U pic.twitter.com/3tPH3Zjxn8

— Embassy of Greece in the US🇬🇷 (@GreeceInUSA) October 21, 2021