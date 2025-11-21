Οι ρόλοι και οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια»

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας του κορυφαίου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος θα φέρει στη μεγάλη οθόνη την «Οδύσσεια», σε μία υπέρ – παραγωγή στην οποία συμμετέχει ένα «super cast» αστέρων του Χόλιγουντ.

Με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό, Ματ Ντέιμον, στο ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα, ο Κρίστοφερν Νόλαν έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών του κοινού, με πολλούς να έχουν δεδομένο ότι η νέα ταινία «The Odyssey» αδιαμφισβήτητα θα λάβει πολλά βραβεία τον επόμενο χρόνο.

Όλος ο πλανήτης μιλάει για την τεράστια παραγωγή που είναι «στα σκαριά», τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2025. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι πολλά από τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο «υπό άκρα μυστικότητα». Παρόλο που όσα σημεία «κλείστηκαν» για τις ανάγκες της ταινίας, κάποιοι είχαν καταφέρει να τραβήξουν μερικά στιγμιότυπα από τα σκηνικά που στήθηκαν, τα κοστούμια και τους ηθοποιούς.

Πολλά από τα πλάνα γυρίστηκαν συγκεκριμένα στο σπήλαιο του Νέστωρα, στην παραλία Βοϊδοκοιλιά και το Κάστρο της Μεθώνης. Επίσης, γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στην Ιταλία, ενώ για ένα χρονικό διάστημα είχαν διακοπεί, όμως σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησαν και πάλι μέσα στον Ιούλιο. Πλέον τα γυρίσματα βρίσκονται «σε τελική ευθεία», με τους φανς να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποσπάσεουν όλο και περισσότερες πληροφορίες για την παραγωγή που… έρχεται!

Ήδη από πέρσι το newsit.gr είχε εξασφαλίσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα που γίνονταν στην Πελοπόννησο, ενώ ανά διαστήματα είχαν διαρρεύσει εικόνες με τον Ματ Ντέιμον ντυμένο ως Οδυσσέα, καθώς και άλλους ηθοποιούς την ώρα που ερμήνευαν τους ρόλους τους.

ήμερα (21.11.2025) κυκλοφόρησες νέο υλικό, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με το πως μοιράστηκαν οι χαρακτήρες του Ομήρου στους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Δείτε εδώ νέες φωτογραφίες των ηθοποιών που πρωταγωνιστούν στην πολυαναμενόμενη ταινία του Οσκαρικού σκηνοθέτη.

Αναλυτικά οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι ηθοποιοί:

Ματ Ντέιμον — Οδυσσέας

Τομ Χόλαντ — Τηλέμαχος

Αν Χάθαγουεϊ — Πηνελόπη

Ρόμπερτ Πάττινσον — Αντίνοος

Ζεντάγια — Αθηνά

Τζον Λεγκουίζαμο — Ευμαίος

Μία Γκοθ — Μελάνθο

Χιμές Πατέλ — Ναύτης

Τζον Μπερνθάλ — Ευρύλοχος

Σαμάνθα Μόρτον — Αντικλείδα

Λουπίτα Νιόνγκο — Κλυταιμνήστρα

Σαρλίζ Θερόν — Κίρκη

Μπένι Σαφντί — Αγαμέμνονας

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι είχε διαρρεύσει και ένα teaser 30 δευτερολέπτων από μία σκηνή της ταινίας στην οποία κεντρικό πρόσωπο είναι ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος ως Τηλέμαχος αναζητά τον πατέρα του. Στο κλιπ, ο Μπέρναθαλ συνομιλεί με τον Χόλαντ αναφορικά με το που είναι ο «Οδυσσέας».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

