Οι Ρουμάνοι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από νέα παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικό drone

Αυτή ήταν η δεύτερη παραβίαση του εναέριου χώρου της

Οι Ρουμάνοι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από νέα παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικό drone
26 Φεβ. 2026 22:03
Pelop News

Η Ρουμανία πέρασε στην αντεπίθεση σήμερα (26/2/2026), αφού σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη όταν ένα drone παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης σε υποδομές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Τουρκία: Γράφουν για ενεργειακό deal με τις ΗΠΑ, που ξεκλειδώνει τα F-35 για την Άγκυρα

Αυτή μάλιστα πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας με drone σε ισάριθμες ημέρες.

Η Ρουμανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει επανειλημμένα drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και θραύσματα να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία άρχισε να επιτίθεται στα λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
