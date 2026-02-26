Τουρκία: Γράφουν για ενεργειακό deal με τις ΗΠΑ, που ξεκλειδώνει τα F-35 για την Άγκυρα

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» και τι θα σήμαινε για τα ελληνικά συμφέροντα

Τουρκία: Γράφουν για ενεργειακό deal με τις ΗΠΑ, που ξεκλειδώνει τα F-35 για την Άγκυρα
26 Φεβ. 2026 20:33
Pelop News

Όλα δείχνουν ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να υπογράψει μια ενεργειακή συμφωνία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων.

Ουάσιγκτον και Άγκυρα φέρονται να διαπραγματεύονται ένα πλαίσιο συνεργασίας ύψους 500 δισ. δολαρίων, που συνδέει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με προμήθειες στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με την πρόταση που περιγράφουν τα ρεπορτάζ, αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες θα προχωρούσαν σε άμεσες επενδύσεις σε έρευνες, παραγωγή και ανάπτυξη αγωγών στα τουρκικά χωρικά ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε έργα στη Συρία και τη Λιβύη. Το σχέδιο φέρεται επίσης να περιλαμβάνει αμερικανικές επενδύσεις στο τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αν επιβεβαιωθεί, μια τέτοια διευθέτηση είναι πιθανό να εντείνει τις ανησυχίες σε Αθήνα αλλά και Τελ Αβίβ για την επιχειρηματικά προσανατολισμένη προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην εξωτερική πολιτική.

Το προτεινόμενο ενεργειακό πακέτο θα άνοιγε τον δρόμο ώστε η Τουρκία να προχωρήσει στην αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35 Lightning II. Η υπογραφή της ευρύτερης συμφωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται στις 7-8 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα μέσα στον μήνα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα των F-35 θα μπορούσε να διευθετηθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη φερόμενη συμφωνία.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε επισήμως από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δημιουργούσε κίνδυνο για την ασφάλεια της ευαίσθητης τεχνολογίας του αεροσκάφους. Το καθεστώς των S-400 παραμένει ασαφές, με σενάρια που συζητούνται να περιλαμβάνουν -κατά τις πληροφορίες- ακόμη και την επιστροφή του συστήματος στη Μόσχα.

