Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Με τον Ήλιο και τον Πλούτωνα σε σύγκρουση, πρόσεξε να μην υπέρ-αναλύεις καταστάσεις. Μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος/η με ευαίσθητα σημεία, οπότε παρατήρησέ τα χωρίς φόβο ή ενοχή. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις και επικεντρώσου στην αυτοεκτίμησή σου. Το τρίγωνο Ερμή-Δία βοηθά να δεις τη θετική πλευρά και να μιλήσεις ουσιαστικά με ανθρώπους που σε εμπνέουν.

Ταύρος

Η ένταση σήμερα σε κάνει να νιώθεις πως χάνεις τον έλεγχο. Απόφυγε να πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου και βρες ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου και στις ανάγκες των άλλων. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φέρνει καλή διάθεση, ανοιχτό πνεύμα και ευκαιρίες για δημιουργικές λύσεις μέσα από συζητήσεις ή συνεργασίες.

Δίδυμοι

Η σύγκρουση Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Μην εμπλακείς σε παιχνίδια εξουσίας — επικεντρώσου στη στάση σου και όχι στα λάθη των άλλων. Ο Ερμής σε τρίγωνο με τον Δία σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά και τα οικονομικά σου, ενώ ευνοεί λύσεις και θετικές συζητήσεις.

Καρκίνος

Η μέρα ξεκινά με ένταση ή αβεβαιότητα. Απόφυγε τις εμμονές και δες τα πράγματα με ψυχραιμία. Το τρίγωνο Ερμή-Δία σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και σε βοηθά να εκφραστείς δημιουργικά. Είναι κατάλληλη στιγμή για συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν θέματα σχέσεων ή οικονομικών.

Λέων

Τα συναισθήματα σήμερα είναι έντονα, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν θετικά αν τα μετατρέψεις σε κινητήριο δύναμη. Απόφυγε την ανάγκη ελέγχου και δες τα πράγματα με πιο ανοιχτό μυαλό. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φέρνει θετικές συζητήσεις για οικογενειακά ή προσωπικά θέματα και σε βοηθά να ξεπεράσεις μικρές εντάσεις.

Παρθένος

Η πίεση για τελειότητα μπορεί να φέρει άγχος. Μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου — πάρε απόσταση και δες τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φέρνει νέες ιδέες, θετική ενέργεια και όμορφες στιγμές με φίλους ή συνεργάτες. Η επικοινωνία λειτουργεί λυτρωτικά.

Ζυγός

Απόφυγε την υπερανάλυση και τον έλεγχο, ειδικά σε θέματα σχέσεων ή οικονομικών. Άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φέρνει ευκαιρίες για συμφωνίες, επαγγελματική πρόοδο και καλύτερη κατανόηση στις συνεργασίες. Οι συζητήσεις σου αποδίδουν καρπούς.

Σκορπιός

Παλιές ανασφάλειες ίσως επανεμφανιστούν, αλλά αυτό σε βοηθά να θεραπεύσεις ότι σε βαραίνει. Απόφυγε την υπερβολική ανησυχία και επικεντρώσου στο παρόν. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φωτίζει τη σκέψη σου και σε ωθεί να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Οι συζητήσεις φέρνουν έμπνευση και θετική ενέργεια.

Τοξότης

Μην δίνεις περισσότερη σημασία απ’ όση χρειάζεται στις πράξεις των άλλων. Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς φόβο. Το τρίγωνο Ερμή-Δία σε βοηθά να δεις το παρελθόν με σοφία, να αντλήσεις μαθήματα και να σχεδιάσεις νέα ξεκινήματα. Η μέρα ευνοεί δημιουργικές ιδέες.

Αιγόκερως

Αν νιώθεις πίεση ή απαισιοδοξία, κατεύθυνέ την σε δράση. Μην ανακυκλώνεις παλιά λάθη, δες τι μπορείς να βελτιώσεις τώρα. Το τρίγωνο Ερμή-Δία ανοίγει προοπτικές σε σχέσεις και συνεργασίες, ενώ μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να σου φέρει καθαρότητα και ενθουσιασμό για το μέλλον.

Υδροχόος

Πιθανές εντάσεις στη δουλειά ή με συνεργάτες σήμερα. Απόφυγε να ελέγχεις υπερβολικά και κράτα την ενέργειά σου για ότι μπορείς να αλλάξεις. Το τρίγωνο Ερμή-Δία φέρνει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και καλύτερη οργάνωση. Οι ιδέες σου αποδίδουν και η επικοινωνία βελτιώνεται.

Ιχθύες

Απόφυγε να κολλάς σε σκέψεις του παρελθόντος ή σε απογοητεύσεις. Μάθε να απελευθερώνεσαι από ότι δεν αλλάζει. Το τρίγωνο Ερμή-Δία ανοίγει νέους ορίζοντες, ευνοεί τη μάθηση και φέρνει υποστηρικτικές συζητήσεις. Οι ιδέες και τα σχέδιά σου αποκτούν νέα προοπτική.

