Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Αφροδίτη περνά σήμερα στο ζώδιό σου και παραμένει έως τις 30, ενισχύοντας την αγάπη, την απόλαυση και τη γοητεία σου. Προσελκύεις ανθρώπους και ευκαιρίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ενώ τα θέματα σχέσεων και οικονομικών ευνοούνται. Οι αποφάσεις παίρνονται πιο φυσικά και οι άλλοι δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Η ευθυγράμμιση με τον Ποσειδώνα ενισχύει τον ρομαντισμό και τη δημιουργικότητα. Ακτινοβολείς ζεστασιά, μυστήριο και θεραπευτική ενέργεια.

Ταύρος

Η Αφροδίτη περνά στον δωδέκατο οίκο σου έως τις 30, στρέφοντας την προσοχή στον εσωτερικό σου κόσμο. Αναζητάς ηρεμία, ιδιωτικότητα και χρόνο για συναισθηματική αποκατάσταση. Πιθανή είναι μια επανεκτίμηση σχέσης ή βαθύτερων αισθημάτων, καθώς το παρελθόν επανέρχεται. Η ευθυγράμμιση με τον Ποσειδώνα φέρνει ρομαντική και συμπονετική διάθεση, αλλά χρειάζεται προσοχή σε εξιδανικεύσεις, κυρίως οικονομικές ή ερωτικές. Ευνοείται η σιωπηλή προσφορά και η εσωτερική κατανόηση.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα φιλίας και στόχων έως τις 30, ενισχύοντας την κοινωνική σου ζωή. Γίνεσαι πιο προσιτός/η και ελκυστικός/η σε φίλους και συνεργάτες, ενώ η συμμετοχή σε ομάδες αποδίδει. Εστιάζεις σε όνειρα και μελλοντικά σχέδια με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η σύνοδος με τον Ποσειδώνα φέρνει έμπνευση, αλλά και πιθανές αυταπάτες. Ευνοείται η συγχώρεση και η αποκατάσταση σχέσεων μέσα από κατανόηση και ευαισθησία.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη περνά στον δέκατο οίκο σου έως τις 30, ενισχύοντας την επαγγελματική σου εικόνα. Προβάλλεις γοητεία και δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας, ενώ οι σχέσεις με ανωτέρους βελτιώνονται. Η φήμη σου ενισχύεται και οι στόχοι αποκτούν πιο ξεκάθαρη μορφή. Αν και η προσωπική ζωή απαιτεί προσπάθεια, οι φιλοδοξίες ευνοούνται. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει την έμπνευση και την πίστη στην πορεία σου.

Λέων

Η Αφροδίτη κινείται στον τομέα ανώτερης γνώσης έως τις 30, φέρνοντας επιθυμία για εμπειρίες, ταξίδια και νέες ιδέες. Ελκύεις πρόσωπα που διευρύνουν τους ορίζοντές σου και βλέπεις τις σχέσεις ως ευκαιρίες μάθησης. Αναζητάς ποικιλία και αποφεύγεις την υπερανάλυση συναισθημάτων. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει τη συγχώρεση και την κατανόηση, αν και υπάρχει τάση εξιδανίκευσης. Η έμπνευση σε οδηγεί σε πιο φωτεινές προοπτικές.

Παρθένος

Η Αφροδίτη περνά στον όγδοο οίκο σου έως τις 30, φέρνοντας βάθος στις σχέσεις και στα κοινά οικονομικά. Επιθυμείς ουσιαστική σύνδεση και ειλικρινή μοιράσματα συναισθημάτων. Ευνοείται η τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων και η αξιοποίηση πόρων τρίτων. Η διαίσθηση ενισχύεται και βλέπεις πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά. Η επιρροή του Ποσειδώνα καλλιεργεί φαντασία και συναισθηματική διεύρυνση.

Ζυγός

Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα σχέσεων έως τις 30, φέρνοντας αρμονία και ανάγκη για συντροφικότητα. Οι συνεργασίες βελτιώνονται και προσελκύεις πρόσωπα που λειτουργούν υποστηρικτικά. Δεν είναι περίοδος για βαθιές συγκρούσεις, αλλά για ευχάριστες ανταλλαγές. Η σύνοδος με τον Ποσειδώνα ενισχύει την έμπνευση και τον ρομαντισμό, με προϋπόθεση να αποφεύγεις τις αυταπάτες. Η διπλωματία σου λειτουργεί υπέρ σου.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα εργασίας και υγείας έως τις 30, βελτιώνοντας το κλίμα στην καθημερινότητα. Οι σχέσεις με συναδέλφους εξομαλύνονται και βρίσκεις περισσότερη ικανοποίηση στις υποχρεώσεις σου. Ευνοούνται αλλαγές που φέρνουν ισορροπία σε διατροφή και συνήθειες. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει φαντασία και δημιουργικότητα στην πράξη. Ο προσωπικός σου μαγνητισμός παραμένει έντονος.

Τοξότης

Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα ρομαντισμού έως τις 30, ενισχύοντας τη γοητεία και τη δημιουργικότητά σου. Εκφράζεσαι πιο ελεύθερα και προσελκύεις ενδιαφέρον χωρίς κόπο. Το φλερτ και η ψυχαγωγία αποκτούν προτεραιότητα, ενώ η αυτοπεποίθηση αυξάνεται. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει τη φαντασία και τον ιδεαλισμό, με ανάγκη ρεαλισμού. Η καρδιά ζητά χαρά και αυθεντική έκφραση.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα σπιτιού έως τις 30, ενισχύοντας την ανάγκη για αρμονία και συναισθηματική ασφάλεια. Εστιάζεις σε οικογενειακά θέματα και βελτίωση του προσωπικού χώρου. Η εσωτερική γαλήνη γίνεται προτεραιότητα και επιδιώκεις σταθερότητα στις σχέσεις. Η επιρροή του Ποσειδώνα φέρνει έμπνευση και ονειρική διάθεση. Η απομάκρυνση από πιέσεις λειτουργεί ανακουφιστικά.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα επικοινωνίας έως τις 30, διευκολύνοντας συζητήσεις και κοινωνικές επαφές. Εκφράζεσαι με ζεστασιά και προσελκύεις θετικά σχόλια ή προσκλήσεις. Οι ιδέες ρέουν πιο δημιουργικά και οι παρεξηγήσεις εξομαλύνονται. Η επιρροή του Ποσειδώνα φέρνει έμπνευση μέσα από λόγια και ειδήσεις. Βλέπεις ομορφιά στο καθημερινό περιβάλλον και στις απλές ανταλλαγές.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα πόρων έως τις 30, ενισχύοντας την ανάγκη για σταθερότητα και άνεση. Ευνοείται η αξιοποίηση ταλέντων και η βελτίωση εισοδημάτων, αν και απαιτείται σύνεση στη διαχείριση. Στις σχέσεις αναζητάς ασφάλεια και ουσιαστική οικειότητα. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει τα όνειρα και τη γενναιοδωρία σου. Η έλξη σου λειτουργεί διακριτικά αλλά αποτελεσματικά.

