Οι συγκινητικοί επικήδειοι του γιου και του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου

Οι συγκινητικοί επικήδειοι του γιου και του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου
25 Οκτ. 2025 15:57
Pelop News

Σε φορτισμένο κλίμα, στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, ανάγνωσαν τους επικηδείους τους ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Κορνήλιος και ο εγγονός του.

«Τα τραγούδια του πατέρα μου ήταν διπλά, είχαν δύο τραγούδια μέσα στο κάθε τραγούδι. Το ένα έτρεχε μπροστά, το κυρίως θέμα και το άλλο ακολουθούσε από πίσω, στο background, σαν ριάκι σε δύο όχθες. Μου πήρε 57 χρόνια να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό. Είχε δύο ζωές. Η μια ήταν πιο άυλη, πνευματική, η άλλη πιο γήινη, πιο σταθερή, πιο υλική. Από τη μια μεριά η ρουτίνα, η καθημερινότητα… Για μένα ξηλώθηκε για να σπουδάσω στην Αμερική. Και από την άλλη όταν αναχωρούσε και πήγαινε να γράψει για εννέα μήνες. Το μήνυμα που προσπαθούσε να μας περάσει, είναι πως είμαστε αυτό που είμαστε, με το σώμα, το αυτοκίνητο, το σπίτι μας και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από το υλικό. Όμως η πνευματική και η υλική μεριά τρέχουν μαζί. Αυτό που προσπαθούσε να μας πει, ο θάνατος με τη ζωή είναι μαζί. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Είναι πνευματικότητα που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Αυτό ήταν το μήνυμά του» είπε ο Κορνήλιος Σαββόπουλος.

 

Από την πλευρά του, ο εγγονός του, που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, είπε: «Από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη με ειλικρίνεια, σα να έχει καταλάβει τον πυρήνα της. Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις ήταν η ένωση, αυτός ήταν ο γνώμονας για τη ζωή σου. Από μικρός ως τώρα, όταν βρισκόμουν μαζί σου, ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου, από συγκίνηση. Σε απλές στιγμές όταν μου έλεγες μια ιστορία ή όταν τρώγαμε μαζί και με ρωτούσες τα νέα μου. Όλες αυτές οι πράξεις είχαν από πίσω μια αυθεντική ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Ο Ηλίας Χατζής στην «Π» για την υποψηφιότητα στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Οργάνωση ανοικτή κι ενωτική»
17:51 Superleague 2: Ηρακλής και Νίκη Βόλου μοίρασαν τους βαθμούς στο Καυτανζόγλειο
17:42 Κάμαλα Χάρις: Είμαι εδώ και μπορεί να είμαι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
17:31 Καρκίνος παγκρέατος: Ποια συνήθεια «πυροδοτεί» την επιθετική μορφή της νόσου
17:19 Η Ελλάδα σβήνει ένα ακόμη μέρος του μνημονιακού χρέους της χώρας
17:08 Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές από την Πάτρα: Όχι στην ερήμωση της Υπαίθρου
17:00 Πάτρα: Κανόνες, όρια και πρόστιμα – Ψηφίστηκε η νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους
16:51 Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της έδρας κόντρα στην ΑΕΚ»
16:39 Κυρανάκης για το SMS του υπουργείο Μεταφορών: Το κράτος δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ
16:30 Γαλλία: Το Λούβρο μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
16:18 Όταν ο νέος διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη αποθέωνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
16:09 Euroleague: Ο Ρόμαν Σόρκιν αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής
16:00 Πάτρα: «Βέρτιγκο» με τις χορηγίες στον Δήμο
15:57 Οι συγκινητικοί επικήδειοι του γιου και του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου
15:49 Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»
15:38 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες
15:28 «Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;», δακρυσμένος συγκλόνισε στην κηδεία του Σαββόπουλου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
15:21 ΚΚΕ Αχαΐας: «Τα ψίχουλα των «χορηγών» έρχονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας»
15:11 Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον
15:00 Αλαφούζος: «Η έλευση Μπενίτεθ είναι μία επιβεβαίωση ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ