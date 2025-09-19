Οι Ταλιμπάν αποσύρουν βιβλία που έχουν γράψει γυναίκες

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την ερμηνεία της για την αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο.

19 Σεπ. 2025 11:03
Pelop News

Διάταγμα με το οποίο αφενός αφαιρούνται από τα πανεπιστήμια βιβλία που έχουν γράψει γυναίκες και αφετέρου απαγορεύονται μαθήματα για ανθρώπινα δικαιώματα και κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, εξέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες – συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο» – βρίσκονται, σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των 680 βιβλίων που κρίθηκαν «ανησυχητικά» γιατί παραβιάζουν τη Σαρία και τις αρχές των Ταλιμπάν.

Στα πανεπιστήμια ανακοινώθηκε επίσης ότι δεν επιτρέπεται πλέον η διδασκαλία 18 μαθημάτων, με έναν αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει ότι «είναι σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχίες σε μια κίνηση που, σύμφωνα με Αφγανούς αξιωματούχους, είχε ως στόχο την πρόληψη της ανηθικότητας.

Παράλληλα στις γυναίκες και τα κορίτσια απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη, ενώ ένας από τους τελευταίους δρόμους για περαιτέρω εκπαίδευση τους κόπηκε στα τέλη του 2024, όταν σταμάτησαν τα μαθήματα μαιευτικής.

Έξι από τα 18 απαγορευμένα μαθήματα, βάσει του τελευταίου διατάγματος, αφορούν ειδικά τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων όπως «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία» και «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

