Οι τουρίστες του SpaceX συνομίλησαν με τον Τομ Κρουζ από το διάστημα

Οι διαστημικοί τουρίστες, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το σκάφος της SpaceX, είχαν μια συνομιλία με τον διάσημο ηθοποιό Τομ Κρουζ από το διάστημα, ανακοινώθηκε σήμερα στον λογαριασμό της αποστολής.

«Ο Ρουκ, η Νόβα, ο Χανκς και η Λίο μίλησαν με τον Τομ Κρουζ σήμερα», ήταν το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της αποστολής Inspiration4, που χρησιμοποίησε τα ονόματα των τεσσάρων πρώτων ιδιωτών επιβατών που πετούν με τη SpaceX.

Rook, Nova, Hanks, and Leo spoke to @TomCruise sharing their experience from space. Maverick, you can be our wingman anytime. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd

