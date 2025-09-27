Οι τρόποι για να ξανακοιμηθείτε εύκολα, αν ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα

Σίγουρα αυτό έχει συμβεί σε όλους και όλες. να ξυπνήσουμε μέσα στη νύχτα και μετά να μην μπορούμε να κοιμηθούμε μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι και να ξεκινήσει η μέρα μας. Με τις δύο παρακάτω τεχνικές χαλάρωσης που προτείνει η σύμβουλος ψυχικής υγείας Elizabeth Chamberlain ακόμα και αν συμβεί αυτό, είναι πολύ πιθανό να καταφέρετε να ξανακοιμηθείτε.

Χαλάρωση των μυών

Αυτή η τεχνική χαλάρωσης σας βοηθά να κοιμηθείτε και πάλι γρήγορα με οδηγό την αναπνοή. Αρχικά παίρνετε δύο βαθιές αναπνοές. Όπως βρίσκεστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, φέρτε την επίγνωσή σας στους μύες των ποδιών. Με την επόμενη εισπνοή, σφίξτε όλους τους μύες των ποδιών σας και με την εκπνοή χαλαρώστε τους. Στη συνέχεια, εστιάστε στην προσοχή σας στις γάμπες σας και με την ίδια τεχνική σφίξτε τους μύες με την εισπνοή και με την εκπνοή χαλαρώστε. Ακολουθήστε την ίδια τεχνική τμηματικά και με το υπόλοιπο σώμα αφήνοντας τελευταίο το κεφάλι. Στο τέλος, με την επόμενη εισπνοή, σφίξτε όλους τους μύες του σώματός σας και με την εκπνοή χαλαρώστε όλο σας το σώμα.

Αυτή η άσκηση βοηθά το σώμα να χαλαρώσει ενώ παράλληλα βοηθά στη συγκέντρωση. Όταν φέρνετε την επίγνωσή σας στους μύες, το μυαλό σας σταματά να κάνει άσκοπες σκέψεις που πολύ πιθανό σας εμποδίζουν στον ύπνο.

Ο διαλογισμός του «χαρούμενου μέρους»

Ο παρακάτω διαλογισμός σας μεταφέρει νοητά οπουδήποτε εσείς νιώθετε άνεση και χαρά με τη δύναμη της σκέψης. Ξαπλώστε σε μια άνετη θέση ύπνου στο κρεβάτι και εστιάστε την προσοχή σας στην αναπνοή. Πάρτε μερικές αναπνοές και παρατηρήστε πώς ανοίγει το διάφραγμά σας με την εισπνοή και πώς συστέλλεται με την εκπνοή. Αφού πάρετε μερικές αναπνοές με αυτό το τρόπο ξεκινήστε να οραματίζεστε ότι υπάρχει μπροστά σας ένας δρόμος. Όσο τον διασχίζετε, ρίξτε μια «ματιά» κάτω στο δρόμο και παρατηρήστε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Δε χρειάζεται να τον έχετε διασχίσει στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι και φανταστικός. Θυμηθείτε ότι ο προορισμός σας είναι ένα μέρος που νιώθετε ηρεμία. Μόλις φτάσετε, απλώς αφεθείτε και αφήστε το «μέρος» να σας χαλαρώσει. Ακούστε τους ήχους του, μυρίστε τον αέρα και ανακαλύψτε τις γεύσεις του. Συγχαρητήρια, έχετε φτάσει στο «χαρούμενο μέρος» και μπορείτε να επιστρέψετε όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Ο οραματισμός αυτός θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα γιατί ηρεμεί τη ροή των σκέψεων που σας κρατούν ξύπνιους και επιτρέπει το νου να χαλαρώσει και να προετοιμάσει τον οργανισμό σας για τον ύπνο.

