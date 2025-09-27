Οι τρόποι για να ξανακοιμηθείτε εύκολα, αν ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα

Πάρτε μερικές αναπνοές και παρατηρήστε πώς ανοίγει το διάφραγμά σας με την εισπνοή και πώς συστέλλεται με την εκπνοή

Οι τρόποι για να ξανακοιμηθείτε εύκολα, αν ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα
27 Σεπ. 2025 22:57
Pelop News

Σίγουρα αυτό έχει συμβεί σε όλους και όλες. να ξυπνήσουμε μέσα στη νύχτα και μετά να μην μπορούμε να κοιμηθούμε μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι και να ξεκινήσει η μέρα μας. Με τις δύο παρακάτω τεχνικές χαλάρωσης που προτείνει η σύμβουλος ψυχικής υγείας Elizabeth Chamberlain ακόμα και αν συμβεί αυτό, είναι πολύ πιθανό να καταφέρετε να ξανακοιμηθείτε.

Χαλάρωση των μυών

Αυτή η τεχνική χαλάρωσης σας βοηθά να κοιμηθείτε και πάλι γρήγορα με οδηγό την αναπνοή. Αρχικά παίρνετε δύο βαθιές αναπνοές. Όπως βρίσκεστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, φέρτε την επίγνωσή σας στους μύες των ποδιών. Με την επόμενη εισπνοή, σφίξτε όλους τους μύες των ποδιών σας και με την εκπνοή χαλαρώστε τους. Στη συνέχεια, εστιάστε στην προσοχή σας στις γάμπες σας και με την ίδια τεχνική σφίξτε τους μύες με την εισπνοή και με την εκπνοή χαλαρώστε. Ακολουθήστε την ίδια τεχνική τμηματικά και με το υπόλοιπο σώμα αφήνοντας τελευταίο το κεφάλι. Στο τέλος, με την επόμενη εισπνοή, σφίξτε όλους τους μύες του σώματός σας και με την εκπνοή χαλαρώστε όλο σας το σώμα.

Αυτή η άσκηση βοηθά το σώμα να χαλαρώσει ενώ παράλληλα βοηθά στη συγκέντρωση. Όταν φέρνετε την επίγνωσή σας στους μύες, το μυαλό σας σταματά να κάνει άσκοπες σκέψεις που πολύ πιθανό σας εμποδίζουν στον ύπνο.

Ο διαλογισμός του «χαρούμενου μέρους»

Ο παρακάτω διαλογισμός σας μεταφέρει νοητά οπουδήποτε εσείς νιώθετε άνεση και χαρά με τη δύναμη της σκέψης. Ξαπλώστε σε μια άνετη θέση ύπνου στο κρεβάτι και εστιάστε την προσοχή σας στην αναπνοή. Πάρτε μερικές αναπνοές και παρατηρήστε πώς ανοίγει το διάφραγμά σας με την εισπνοή και πώς συστέλλεται με την εκπνοή. Αφού πάρετε μερικές αναπνοές με αυτό το τρόπο ξεκινήστε να οραματίζεστε ότι υπάρχει μπροστά σας ένας δρόμος. Όσο τον διασχίζετε, ρίξτε μια «ματιά» κάτω στο δρόμο και παρατηρήστε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Δε χρειάζεται να τον έχετε διασχίσει στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι και φανταστικός. Θυμηθείτε ότι ο προορισμός σας είναι ένα μέρος που νιώθετε ηρεμία. Μόλις φτάσετε, απλώς αφεθείτε και αφήστε το «μέρος» να σας χαλαρώσει. Ακούστε τους ήχους του, μυρίστε τον αέρα και ανακαλύψτε τις γεύσεις του. Συγχαρητήρια, έχετε φτάσει στο «χαρούμενο μέρος» και μπορείτε να επιστρέψετε όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Ο οραματισμός αυτός θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα γιατί ηρεμεί τη ροή των σκέψεων που σας κρατούν ξύπνιους και επιτρέπει το νου να χαλαρώσει και να προετοιμάσει τον οργανισμό σας για τον ύπνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Λιμνιάτης: “Αν δεν τραυματιζόταν ο Μακ Κάλουμ…”
22:57 Οι τρόποι για να ξανακοιμηθείτε εύκολα, αν ξυπνήσατε μέσα στη νύχτα
22:39 Αυτές είναι οι δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά
22:19 Στοίχισε ο τραυματισμός του Κένταλ Μακ Κάλουμ…
22:10 Οι Λοχίες του Προμηθέα έγιναν Υπολοχαγοί κι… έπεται συνέχεια!
22:00 Ταλιμπάν: Ξεκίνησαν εκστρατεία κατά των κρυφών ινστιτούτων ομορφιάς στο Αφγανιστάν
21:55 Ο Προμηθέας έφτασε τον Ολυμπιακό στα όρια του! Επέστρεψε δύο φορές από το -20
21:41 Στην Ινδία 36 νεκροί, γυναίκες και παιδιά ανάμεσα τους από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού
21:23 Τον καταπλάκωσε τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα
21:04 Πάτρα: Μπήκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε!
20:50 Πάτρα: Στο 12ο Γυμνάσιο έγινε χαμός με συμπλοκή ανηλίκων, τέσσερις επιτέθηκαν σε συνομίληκό τους
20:29 «Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από ΝΑΤΟ και ΕΕ» μήνυμα από Λαβρόφ
20:21 Η Η ατάκα του Νιλικινά για Λεσόρ: «Αδελφός μου, μεγάλοι οι στόχοι στον Ολυμπιακό»
20:07 «Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα», οι ισχυρισμοί της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
19:49 Συναγερμός: Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα
19:40 Καιρός (28/09/2025): Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις πρώτες δύσκολες συνθήκες
19:29 «Μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω», μαρτυρία που συγκλονίζει από τη γιορτή της Τσικουδιάς
19:15 Όρμπαν: Αντέγραψε τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
19:08 Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων
18:57 Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ