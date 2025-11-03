ΟΙΚΙΠΑ: «Σκιές» και ερωτήματα για την επιχειρούμενη παραχώρηση σε ιδιώτη έκτασης 35 στρεμμάτων στην Καλόγρια

Έκκληση σε όλους τους βουλευτές Αχαΐας, απηύθυνε με επιστολή της η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) προκειμένου να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να ακυρωθεί η εν εξελίξει διαδικασία αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ιδιώτη που διεκδικεί έκταση 35 στρεμμάτων στην εμβληματική παραλία της Καλόγριας.

Παράλληλα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔΔΕ μετά από πρόταση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου, να συνεχίσει τις νομικές και άλλες ενέργειες για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της Καλόγριας, μέσω κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία, αλλά και αναφοράς στην ΕΕ για για το θέμα της έλλειψης προστασίας της περιοχής Natura.

Όπως είναι γνωστό κατόπιν διαταγής και σθεναρών υπηρεσιακών πιέσεων του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιου Τσιούρα, έγινε δεκτό, με το υπ’ αριθ. 57802ΑΠΑ2025/27.5.2025 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σύμφωνα και με το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 5092/2024, το αίτημα ιδιώτη επενδυτή για την αναγνώριση υπέρ αυτού εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε έκταση παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά», επιφανείας 35,237 στρ. εντός του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 32.

Ήδη από τις 4 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από σύσκεψη που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας έχει ζητηθεί μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου η ανάκληση της απόφασης, με κοινό αίτημα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ), του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και της ΟΙΚΙΠΑ.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση στο αίτημα των φορέων της περιοχής.

Όπως προέκυψε η εν λόγω έκταση είχε μεταβιβαστεί από το ελληνικό δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα προς το ΤΑΙΠΕΔ ήδη από το έτος 2013 και εν συνεχεία, το ΤΑΙΠΕΔ τη μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 188Β του ν. 4389/2016 στην ΕΤΑΔ, η οποία σύμφωνα με τον καταστατικό της νόμο (ν. 4389/2016) δεν ανήκει πλέον στο δημόσιο τομέα.

Από την έρευνα που έγινε προέκυψαν κρίσιμα ερωτήματα για τη νομιμότητα της αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στον ιδιώτη τα οποία ζητούν απάντηση από την κυβέρνηση και αναμένουμε τις πρωτοβουλίες των βουλευτών του νομού, προκειμένου να αποτραπεί η παραχώρηση της έκτασης στον ιδιώτη όπως ομόφωνα έχουν αποφασίσει τα συλλογικά όργανα του «μετώπου» των φορέων της περιοχής.

