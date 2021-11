Οικονομικό κραχ στην Τουρκία: Τρόφιμα με κουπόνια – Στους δόμους οι Τούρκοι – Ζητούν παραίτηση Ερντογάν

Καταρρέει η οικονομία στην Τουρκία, με τη λίρα, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, να κατρακυλάει 15% μέσα σε ένα 24ωρο.

Οικονομολόγοι και αντιπολίτευση σημειώνουν ότι έρχεται οικονομική καταστροφή, αν δεν αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας άμεσα. Η αντιπολίτευση ζητά από τον Ερντογάν να παρέμβει και να σταματήσει την κατρακύλα του εθνικού νομίσματος, ειδάλλως να παραιτηθεί.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες στην Τουρκία άρχισαν να επαναστατούν ενάντια στις λάθος οικονομικές πολιτικές του Ερντογάν και το βράδυ της Τρίτης βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες επαρχίες της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του κόστους ζωής και την οικονομική ύφεση, ζητώντας μάλιστα την παραίτηση του Τούρκου προέδρου.

Η πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε με αστυνομικό οδόφραγμα.

Στη Χαλκηδόνα και στα Ταταύλα, ο κόσμος βγήκε στου δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια και φωνάζοντας στον «σουλτάνο» να παραιτηθεί.

Διαδήλωση πραγματοποίησαν πολίτες και μπροστά από την Κεντρική Τράπεζα στην Άγκυρα, ζητώντας επίσης την παραίτηση Ερντογάν.

After the recent increase in exchange rates and price increases in products, marches are held in Istanbul and Ankara. Slogans are being shouted for the government to resign. #Hükümetİstifa #TurkeyProtests #Turkey pic.twitter.com/iCZKEg88Nj

