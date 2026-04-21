Οικονόμου κατά Σκέρτσου: «Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα»

Ρήγμα στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για τον ρόλο του βουλευτή κατέγραψαν οι δηλώσεις του Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις απόψεις που είχε διατυπώσει ο Άκης Σκέρτσος για τη διαχρονική παθογένεια στη σχέση ψηφοφόρων και πολιτικών προσώπων. Ο βουλευτής Φθιώτιδας, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, έδειξε ότι δεν συμμερίζεται τη λογική με την οποία, όπως είπε, φορτώνεται στους βουλευτές συνολικά η φαυλότητα του πολιτικού συστήματος.

Η παρέμβασή του δεν περιορίστηκε σε μια τυπική διαφοροποίηση. Αντίθετα, είχε καθαρό πολιτικό βάρος, καθώς ο κ. Οικονόμου άφησε αιχμές ευθέως προς τον υπουργό Επικρατείας, σημειώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δείχνουν ανεπαρκή επαφή με τη ζωντανή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ισοπεδωτικά ο ρόλος του βουλευτή, υποστηρίζοντας πως η σχέση του με τον πολίτη δεν είναι μια τυπική πράξη εκπροσώπησης, αλλά μια βαθύτερη σχέση πολιτικής αντιπροσώπευσης και εμπιστοσύνης.

Η ένσταση για τον ρόλο του βουλευτή

Ο Γιάννης Οικονόμου έβαλε στο επίκεντρο της συζήτησης το ίδιο το θεσμικό και πολιτικό βάρος του βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε κουβέντα για τις παθογένειες του συστήματος πρέπει να ξεκινά από πιο ουσιαστικά ερωτήματα: ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του βουλευτή, πόση αυτονομία έχει, με ποιον τρόπο λειτουργούν εσωτερικά τα κόμματα και πώς λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Κατά την ανάγνωσή του, αν αυτή η συζήτηση γίνει πρόχειρα, υπάρχει ο κίνδυνος το πολιτικό σύστημα να γίνει ακόμη πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην εξουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο βουλευτής της ΝΔ δεν αμφισβήτησε μόνο μια φράση ή μια αποστροφή λόγου. Έθεσε ένα ευρύτερο πολιτικό επιχείρημα: ότι η απαξίωση του κοινοβουλευτικού ρόλου, ακόμη κι όταν γίνεται στο όνομα του εκσυγχρονισμού ή της κάθαρσης, μπορεί τελικά να αποδυναμώσει τη λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

«Η σχέση με τον πολίτη δεν μπορεί να είναι μόνο εξυπηρέτηση»

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Γιάννης Οικονόμου αναγνώρισε ότι το μοντέλο σχέσης ανάμεσα στον πολίτη και τον βουλευτή πρέπει να αλλάξει, όμως έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο βουλευτής μπορεί να αποκοπεί από την κοινωνία ή να αντιμετωπίζεται σαν ένας απρόσωπος μεταφορέας κομματικών εντολών. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, ο δεσμός αυτός πρέπει να χτίζεται περισσότερο πάνω στην εμπιστοσύνη και λιγότερο πάνω στη λογική της εξυπηρέτησης, ευθύνη που -όπως είπε- βαραίνει και τις δύο πλευρές: και τους πολιτικούς και τους πολίτες.

Αυτή ακριβώς η αποστροφή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει πως ο ίδιος επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας και στην υπεράσπιση του παραδοσιακού, άμεσου δεσμού βουλευτή-εκλογικής βάσης.

Το βλέμμα και στην αυριανή ψηφοφορία

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στην αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας, χαρακτηρίζοντάς την δύσκολη πολιτικά και θεσμικά. Όπως είπε, το βάρος της απόφασης δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των υποθέσεων, αλλά και το γεγονός ότι εμπλέκεται ευρωπαϊκός θεσμός, στοιχείο που -κατά την άποψή του- κάνει ακόμη πιο κρίσιμο το πώς πρέπει να κινηθεί κανείς. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το τι θα ψηφίσει, σημειώνοντας ότι θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοί του στην Ολομέλεια.

Πέρα από το άμεσο περιεχόμενο των δηλώσεων, η παρέμβαση Οικονόμου έχει και εσωκομματικό αποτύπωμα, επειδή έρχεται από βουλευτή της συμπολίτευσης και στρέφεται, έστω με έμμεσο τρόπο, απέναντι σε μία κεντρική κυβερνητική φωνή. Αυτό από μόνο του προσθέτει πολιτικό βάρος στη συζήτηση για το πώς αντιλαμβάνεται η ΝΔ τη λειτουργία των βουλευτών της, τη σχέση τους με την κοινωνία και τα όρια ανάμεσα στην κομματική πειθαρχία και την πολιτική αυτονομία.

