Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Νέα δημοσκόπηση της Interview δείχνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη θέση.  Πλειοψηφικό ρεύμα για πρόωρες εκλογές

21 Απρ. 2026 10:27
Ανατροπές στον πολιτικό χάρτη φέρνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει απώλειες και το νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να κάνει δυναμική είσοδο στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2026, αποτυπώνει μια ρευστή πολιτική κατάσταση, με την ακρίβεια, τα σκάνδαλα (ΟΠΕΚΕΠΕ) και τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών να επηρεάζουν άμεσα τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά με σαφή υποχώρηση, συγκεντρώνοντας 25,7% (έναντι 28,7% τον Μάρτιο). Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 13,5%, ενώ η μεγάλη είδηση έρχεται από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο στην πρώτη του επίσημη καταγραφή αγγίζει το 7,9%, ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 25,7%

  • ΠΑΣΟΚ: 13,5%

  • Κόμμα Καρυστιανού: 7,9%

  • Ελληνική Λύση: 5,4%

  • ΚΚΕ: 5,4%

  • ΜέΡΑ25: 3,4%

  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,3%

  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,1%

  • Φωνή Λογικής: 2,9%

  • Δημοκράτες: 2,8%

  • Αναποφάσιστοι: 14,8%

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,8%, ωστόσο η επιλογή «Κανένας» βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής με 26,6%.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μέτρησης είναι η ενίσχυση του αιτήματος για προσφυγή στις κάλπες. Το 56% των πολιτών τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών, ενώ το 40% επιθυμεί την εξάντληση της τετραετίας.

Παράλληλα, οι πολίτες στέλνουν μήνυμα σχετικά με το εκλογικό σύστημα. Σε μια περίοδο που συζητείται το «γερμανικό μοντέλο» (λίστα), η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ανάμεσα στον καθαρό σταυρό προτίμησης (44%) και σε έναν συνδυασμό σταυρού-λίστας (45%). Η καθαρή «λίστα» συγκεντρώνει μόλις το 11%, δείχνοντας ότι οι ψηφοφόροι θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της επιλογής προσώπων.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ 

Σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική. Το 35% αποδίδει το σκάνδαλο σε πολιτικές παρεμβάσεις και το 28% σε διαχρονικές παθογένειες, δείχνοντας ότι η εμπιστοσύνη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων έχει κλονιστεί σοβαρά.

