Οινοξένεια: Τα κρασιά των εορτών – Ποια ταιριάζουν καλύτερα

Αγαπητοί αναγνώστες, χρόνια πολλά!

Λίγο πριν στρώσουμε το γιορτινό τραπέζι, αφιερώστε μας λίγα λεπτά για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με την επιλογή των κρασιών σας. Μη βιαστείτε να προσπεράσετε αυτό το άρθρο και μη σκεφτείτε ούτε για μια στιγμή ότι το κρασί δε χρειάζεται να σας απασχολήσει ιδιαίτερα. Είναι συμπρωταγωνιστής με το φαγητό και του αξίζει η ίδια λάμψη! Όση σημασία θα δώσουμε στο γιορτινό φαγητό, άλλη τόση θα πρέπει να δώσουμε και στο κρασί που θα βάλουμε στο τραπέζι μας.

Για να γίνουν τα πράγματα εύκολα και χρηστικά θα χρησιμοποιήσουμε για τα ταιριάσματά μας κλασσικά χριστουγεννιάτικα πιάτα, αλλά οι οδηγίες μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα εδέσματα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Κυρίαρχες παρουσίες στο τραπέζι, η γαλοπούλα και το χοιρινό σε διάφορες παραλλαγές.

-Αν η γαλοπούλα σας είναι γεμιστή και η γέμιση βασίζεται στον πλούσιο κιμά με ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά, τότε χρειάζεται δίπλα της ένα φρέσκο ερυθρό κρασί και ομοίως το θέλει και το χοιρινό που είναι μαγειρεμένο με ξερά φρούτα, δαμάσκηνα και χουρμάδες που θα του δώσουν γλυκό και μελωμένο χαρακτήρα. Τα φρέσκα κόκκινα κρασιά έχοντας ‘σώμα΄ αλλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα στυφά και ταννικά, δε θα βαρύνουν το φαγητό αλλά θα συνομιλήσουν με το πιάτο σαν ίσος προς ίσο καθώς θα βρίσκονται δίπλα δίπλα στο τραπέζι.

-Αν τα γιορτινά σας πιάτα βασίζουν τη γεύση τους στο λεμόνι και στα εσπεριδοειδή, τότε ένα φρέσκο λευκό κρασί είναι αυτό που σας χρειάζεται, το οποίο θα δέσει πολύ ταιριαστά και με τις πράσινες και πολύχρωμες φρέσκες σαλάτες και με τη λεμονοποτροκαλάτη γαλοπούλα. Στο σημείο αυτό υπάρχει και εναλλακτική πρόταση. Και ένα λευκό κρασί παλαίωσης μπορεί να σταθεί στο πλάι της καθώς η ‘παχουλή’ πέτσα της γαλοπούλας δίνει λιπαρότητα στο φαγητό και ένα στιβαρό λευκό κρασί (όπως είναι τα λευκά παλαίωσης) θα σταθεί επάξια στο πλευρό της.

-Επειδή τις μέρες των Χριστουγέννων μπαίνουν σε κάποια τραπέζια και πιο ιδιαίτερα φαγητά και συχνά βρίσκουμε κυνήγι το οποίο συνοδεύεται από πολύ δεμένες και καραμελωμένες σάλτσες, να πούμε ότι εδώ τα ερυθρά κρασιά παλαίωσης θα σας ανταμείψουν και με το παραπάνω εφόσον τα επιλέξετε. Με ένταση και στιβαρότητα το αργομαγειρεμένο, μελωμένο κόκκινο κρέας, με την ίδια ένταση το παλαιωμένο κόκκινο κρασί ώστε να μπορέσουν και τα δύο να δείξουν την προσωπικότητά τους.

-Για τα πλατώ με κίτρινα και λευκά ώριμα τυριά παρέα με ξερά βερύκοκα και ξερά σύκα – είτε στην αρχή είτε στο τέλος του γεύματος είτε και εκτός γεύματος- δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να τα συνοδεύσει από ένα παλαιωμένο λευκό κρασί και εδώ τολμήστε να βάλετε και ένα γλυκό λευκό κρασί -όχι ημίξηρο ούτε ημίγλυκο- γλυκό για να γευτείτε το παιχνίδι που κάνουν.

-Αντίστοιχα, τα πλατώ των αλλαντικών, θα χρειαστούν ερυθρά παλαιωμένα, και αν τα πλατώ είναι τυριών-αλλαντικών παίξτε με τα χρώματα αλλά κρατήστε σταθερό το στοιχείο της παλαίωσης.

-Κρατήστε ένα κόκκινο γλυκό κρασί για τα σοκολατάκια στο φινάλε.

Φίλοι μας, η εποχή είναι η σωστή. Το παιχνίδι και οι εναλλαγές των κρασιών θα δώσουν έξτρα λάμψη και γοητεία στο επίσημο τραπέζι. Υπάρχουν άπειρες επιλογές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία προσιτές. Ζητήστε τη βοήθεια του καβίστα σας και των οινοποιείων.

Θα κλείσουμε εξηγώντας πολύ επιγραμματικά τις κατηγορίες των κρασιών που αναφέραμε παραπάνω.

–Φρέσκα λευκά και ερυθρά κρασιά. Κρασιά που προορίζονται να δώσουν τη μέγιστη απόλαυση στα πρώτα χρόνια της ζωής τους (δύο με τρία χρόνια για τα λευκά και τρία με τέσσερα για τα κόκκινα). Στα λευκά η κυρίαρχη αίσθηση στο στόμα μας θα είναι η ζωντανή οξύτητα. Τα ερυθρά είναι πιο γεμάτα στη γευστική τους αίσθηση χωρίς όμως έντονη στυφάδα και ταννικότητα.

–Λευκά και ερυθρά κρασιά παλαίωσης. Κρασιά που προορίζονται να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους μετά από τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια για τα λευκά και μετά από πολύ περισσότερα για τα ερυθρά. Έχουν ωριμάσει σε βαρέλια δρυός και εμφανίζουν πολυσύνθετο άρωμα και χαρακτήρα που εξελίσσεται διαρκώς. Θα είναι τα λευκά πλούσια σε όγκο και στρογγυλάδα και τα ερυθρά βελούδινα στην υφή και μεστωμένα.

ΥΓ. Αν δε θέλετε να αλλάξετε κρασιά στο τραπέζι και επιθυμείτε ένα κρασί να σας κρατήσει σταθερή συντροφιά, ενώ παράλληλα τα πιάτα σας παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά τους, τότε η καλύτερη επιλογή θα είναι ένα ροζέ που ανήκει πάντα στην κατηγορία των φρέσκων κρασιών και που έχει και τη δροσιά και το χρώμα και την υφή ώστε να κάνει επιτυχημένους συνδυασμούς με ευρύτατη γκάμα πιάτων.

Από όλα τα οινοποιεία του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, σας ευχόμαστε

το Φως των Χριστουγέννων να Φωτίζει κάθε ημέρα του 2026!

Καλά Χριστούγεννα

