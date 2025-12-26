Ολα έτοιμα για το 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»

Οι ημέρες των εορτών μας προσφέρουν μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να μοιραστούμε ποιοτικές στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την «οικογένεια» της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, όμως, είναι επιπλέον και μια ευκαιρία για να θυμηθεί και να τιμήσει έναν δικό της άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ένα αγαπημένο φίλο που χάθηκε πρόωρα πριν από 5,5 χρόνια. Ο Νίκος Μοίραλης είναι πάντα στις σκέψεις μας και την καρδιά μας και το Χριστουγεννιάτικο τουρνουά που διοργανώνεται φέτος για 5η χρονιά από την Ενωση είναι μια ελάχιστη χειρονομία για να τιμηθεί η μνήμη του, παίζοντας μπάσκετ που τόσο ο ίδιος αγαπούσε.

Συγκεκριμένα, το 5ο τουρνουά Εφήβων U18 «Νίκος Μοίραλης» θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27-28 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Ενωσης στα Κρύα Ιτεών με την συμμετοχή των ομάδων του Απόλλωνα Πάτρας, του Προμηθέα Πάτρας, του ΠΑΣ Ιωνικός 1980 (Αγρινίου) και της οικοδέσποινας ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι 2 ημιτελικοί:

18:00 ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 1980

20:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ vs ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου οι δυο ηττημένες ομάδες θα παίξουν στον μικρό τελικό του τουρνουά στις 5 το απόγευμα και οι δυο νικήτριες θα αγωνιστούν στις 7 το απόγευμα στον μεγάλο τελικό, ενώ θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απονομές. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Η είσοδος στο 5ο τουρνουά Εφήβων U18 «Νίκος Μοίραλης» είναι φυσικά ελεύθερη, αλλά και τις δυο ημέρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ύστερα από πρωτοβουλία της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ και σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, θα συλλεχθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

