Όλες οι πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα πάρουν τι

Όλες οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων για ανέργους αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι συντάξεις Ιανουαρίου περιλαμβάνουν τις τακτικές αυξήσεις, καθώς και επιπλέον ποσά λόγω μειωμένων φορολογικών παρακρατήσεων, ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αυξημένα ποσά μετά από χρόνια.

Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), συντάξεις από τον ΕΦΚΑ μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 και επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Πίστωση μέσω ΑΤΜ από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου το απόγευμα.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Κύριες συντάξεις Μισθωτών (πρώην ΙΚΑ, τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και επικουρικές Δημοσίου. Διαθεσιμότητα μέσω ΑΤΜ από Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και η στ’ δόση του επιδόματος τέκνων Α21. Παράλληλα θα καταβληθούν προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, επίδομα γέννας, επίδομα ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η πίστωση των ποσών θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων για ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025. Το Δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης. Το ύψος του καθορίζεται από τη διάρκεια επιδότησης μέσα στο έτος, με πλήρες ποσό 540 ευρώ για όσους ήταν επιδοτούμενοι ολόκληρη τη χρονιά.

Επίδομα θέρμανσης

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί επίσης στις 23 Δεκεμβρίου 2025 για τις αγορές τιμολογημένες έως 30 Νοεμβρίου, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

