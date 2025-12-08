Όλες οι πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα πάρουν τι

Όλα τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όλες οι πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα πάρουν τι
08 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Όλες οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων για ανέργους αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι συντάξεις Ιανουαρίου περιλαμβάνουν τις τακτικές αυξήσεις, καθώς και επιπλέον ποσά λόγω μειωμένων φορολογικών παρακρατήσεων, ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αυξημένα ποσά μετά από χρόνια.

Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων:

  • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), συντάξεις από τον ΕΦΚΑ μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 και επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Πίστωση μέσω ΑΤΜ από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου το απόγευμα.

  • Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Κύριες συντάξεις Μισθωτών (πρώην ΙΚΑ, τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και επικουρικές Δημοσίου. Διαθεσιμότητα μέσω ΑΤΜ από Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και η στ’ δόση του επιδόματος τέκνων Α21. Παράλληλα θα καταβληθούν προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, επίδομα γέννας, επίδομα ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η πίστωση των ποσών θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων για ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025. Το Δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης. Το ύψος του καθορίζεται από τη διάρκεια επιδότησης μέσα στο έτος, με πλήρες ποσό 540 ευρώ για όσους ήταν επιδοτούμενοι ολόκληρη τη χρονιά.

Επίδομα θέρμανσης

Η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί επίσης στις 23 Δεκεμβρίου 2025  για τις αγορές τιμολογημένες έως 30 Νοεμβρίου, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ