Ολλανδία: Δύο νεκροί όταν φορτηγό παρέσυρε παρευρισκόμενους σε υπαίθριο μπάρμπεκιου

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή το Σάββατο, και αρκετοί τραυματίστηκαν σε χωριό κοντά στο Ρότερνταμ, όταν φορτηγό ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων που έκανε μπάρμπεκιου σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ όταν το φορτηγό που έφερε ισπανικές πινακίδες ξέφυγε από την πορεία του σε δρόμο στο Ζουιντζιντσέντικ, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Ρότερνταμ.

«Το φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που μετείχαν σε μπάρμπεκιου που είχε οργανωθεί στη γειτονιά τους», διευκρίνισε η αστυνομία του Ρότερνταμ σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter.

Αστυνομικός που ήταν παρών δήλωσε στον τοπικό ραδιοσταθμό Rijnmond ότι “τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους”. Ωστόσο σημείωσε ότι η αστυνομία εξακολουθούσε να βρίσκεται στο σημείο του δυστυχήματος και ότι κατέβαλλε προσπάθειες για να καταλήξει σε έναν τελικό απολογισμό των θυμάτων.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν μετά το δυστύχημα επέτρεψαν να αναγνωριστεί ότι το φορτηγό ανήκει στην εταιρεία El Mosca, η οποία έχει την έδρα της στην Ισπανία.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, μετέδωσε το ραδιοφωνικό δίκτυο NOS.

#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway.pic.twitter.com/7hVs4DIF6i

— I.E.N. (@BreakingIEN) August 27, 2022