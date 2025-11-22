«Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!

Οι αρχές προχώρησαν τη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25) στη Κηφισιά, καθώς όπως ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών.

Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τράπερ και ο μάνατζέρ του, όταν πιάστηκαν με την ποσότητα ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ινδικής κάνναβης, κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά που υπήρχε σε εξέλιξη και ένα μαθητικό πάρτι για να πραγματοποιήσει live.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

Ο τράπερ, με μία ανάρτησή του ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές» ενώ για την Live εμφάνισή του που ματαιώθηκε, ανέφερε ότι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.



Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.

