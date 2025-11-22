«Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!

Με ανάρτησή του ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του

«Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!
22 Νοέ. 2025 21:31
Pelop News

Οι αρχές προχώρησαν τη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25) στη Κηφισιά, καθώς όπως ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μικροποσότητες ναρκωτικών.

Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τράπερ και ο μάνατζέρ του, όταν πιάστηκαν με την ποσότητα ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ινδικής κάνναβης, κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά που υπήρχε σε εξέλιξη και ένα μαθητικό πάρτι για να πραγματοποιήσει live.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

Ο τράπερ, με μία ανάρτησή του ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές» ενώ για την Live εμφάνισή του που ματαιώθηκε, ανέφερε ότι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.
«Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!

Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο
22:41 Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα
22:29 Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι!
22:02 Μία ακόμη τραγωδία για τους Κένεντι, η 35χρονη εγγονή του JFK βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας λευχαιμίας
21:49 «Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών
21:43 Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο
21:31 «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!
21:25 Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών
21:19 Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και ποτάμια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη
20:37 Το τρένο σταμάτησε στον Ασπρόπυργο! Τεχνικό το πρόβλημα σύμφωνα με τη Hellenic Train
20:19 Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
20:18 Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»
20:07 Υπερτρόφιμο, αλλά «παρεξηγημένο», τι ισχύει για το τυρί, από το τσένταρ στη φέτα!
19:54 Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία
19:46 Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!
19:36 Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα
19:25 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο
19:15 Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ