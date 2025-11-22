Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας

22 Νοέ. 2025 19:15
Pelop News

Στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας συναγερμός κινητοποίησε την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ, έπειτα από πυρκαγιά σε οικία του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, της πυρκαγιάς προηγήθηκε πτώση άνδρα από το μπαλκόνι του σπιτιού, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο μπαλκόνι της οικία γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

