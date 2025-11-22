Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του

Στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας συναγερμός κινητοποίησε την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ, έπειτα από πυρκαγιά σε οικία του πρώτου ορόφου.

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι οδηγοί στο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, της πυρκαγιάς προηγήθηκε πτώση άνδρα από το μπαλκόνι του σπιτιού, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο μπαλκόνι της οικία γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



