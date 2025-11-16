Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τόφαλος για το Προμηθέας-Ολυμπιακός

Ρεπορτάζ από το φύλλο Σαββατοκύριακου της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

Υπάρχει χίλιοι κι ένας λόγοι για να βρεθούμε σήμερα Κυριακή 16/11 (16.00) στο «Τόφαλος» για το μεγάλο παιχνίδι του Προμηθέας Βίκος Cola με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Τα «αστέρια» που διαθέτει στις τάξεις της η πειραιώτικη ομάδα και η παρουσία του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» αποτελούν αναμφίβολα τους κυριότερους εξ αυτών, όμως υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος για τον οποίον αξίζει πραγματικά να βρεθείτε στις κερκίδες στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα (σ. προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε βέβαια, με τη ζήτηση που υπάρχει στα εισιτήρια). Και ο λόγος αυτός έχει να κάνει με το ότι ο Προμηθέας θα δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά της ομάδας, στον Μπαζίνα, στον Πλώτα, στον Λάγιο, στον Πρέκα, στον Σταυρακόπουλο, στον Καπετάκη και στον Κομνιανίδη, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους Ευρωλιγκάτους παίκτες του «Θρύλου», που θα μεταβεί στην Πάτρα μετά το ταξίδι στο Μιλάνο για το παιχνίδι με την Αρμάνι.

Το κακό, βέβαια, για τον Προμηθέα είναι ότι στη σημερινή γιορτή δεν θα δώσουν «παρών» οι δυο βασικοί ψηλοί του, ο (μόνιμα τραυματίας) Πόλι Πόλιπακ και ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανήκει στον Ολυμπιακό κι έχει παραχωρηθεί για τη φετινή σεζόν στο πατρινό συγκρότημα. Αυτό σημαίνει ότι ο Κένταλ Κόουλμαν θα κληθεί να βγάλει μόνος του τα… κάστανα από τη φωτιά απέναντι στους Χολ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Βεζένκοφ και σία. Δεν αποκλείεται ειδικά γι΄ αυτήν την περίσταση να επιστρατευθεί ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Σκληρός, ένα από τα μεγάλα project του προγράμματος «Νους» και σέντερ του θυγατρικού Προμηθέα 2014.

Να σημειωθεί ότι το «Τόφαλος» θα έχει και πολλούς φίλους του Ολυμπιακού (από Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο, Κόρινθο, Αιγιάλεια, κλπ), καθώς μπορεί να απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση, όμως θα μεταβούν μεμονωμένα στο γήπεδο και θα καθίσουν στο γνωστό σημείο της κερκίδας, εκεί όπου κάθονται πάντα οι οπαδοί των φιλοξενούμενων. Τα εισιτήρια της αναμέτρησης κοστίζουν 35 ευρώ (έχουν απομείνει ελάχιστα στα «πέταλα» του «Τόφαλος») και μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr, είτε σήμερα σήμερα το πρωί από το «Promitheas Park». Οι «Προμηθείς» ετοιμάζουν και πολλές εκπλήξεις με σούπερ τιμές, λόγω «Black Friday», στη μπουτίκ της ΚΑΕ, αλλά και διαγωνισμό στο ημίχρονο με δώρο μια τηλεόραση Smart Android!

Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας θα αναχωρήσει την επόμενη ημέρα του αγώνα για τη Γερμανία, καθώς αντιμετωπίζει εκεί την Τρίτη τη Χαϊδελβέργη για την προτελευταία αγωνιστική της φάσης των Ομίλων του BCL.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



