Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων

Νέος αστικός εξοπλισμός, όργανα άθλησης και φυτεύσεις σε Κλειτορία, Δάφνη και Καλάβρυτα

04 Μαρ. 2026 18:07
Pelop News

Ολοκληρώνεται η πράξη «Προμήθεια φυτικού υλικού, αθλητικού και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων», η οποία είχε ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινο Ταμείο.

Η παρέμβαση στόχευε στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας δημόσιων χώρων, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ελκυστικότητα των περιοχών για επισκέπτες.

Παρεμβάσεις σε δημοτικές κοινότητες

Η πράξη περιλάμβανε την προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, κάδους απορριμμάτων και τραπεζοκαθίσματα, καθώς και οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν φυτεύσεις με νέο φυτικό υλικό, συμβάλλοντας στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμος Καλαβρύτων, μεταξύ των οποίων η Κλειτορία, η Δάφνη και τα Καλάβρυτα.

Έμφαση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο

Το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου χρηματοδοτεί έργα που ενισχύουν το πράσινο, την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στους δήμους της χώρας. Στην περίπτωση του Δήμου Καλαβρύτων, η συγκεκριμένη πράξη συνδυάζει λειτουργικές παρεμβάσεις με περιβαλλοντική αναβάθμιση, δημιουργώντας πιο φιλικούς και ασφαλείς δημόσιους χώρους.

Με την ολοκλήρωση της πράξης, οι τοπικές κοινότητες αποκτούν ανανεωμένες υποδομές αναψυχής και άθλησης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη δυνατότητα ποιοτικής αξιοποίησης των κοινόχρηστων χώρων.

 

