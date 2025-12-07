Ολοκληρώνεται το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων στο «Α. Πεπανός»

Πέφτει σήμερα η «αυλαία» στο 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων, το οποίο διοργανώνει η ΝΕΠ στο κολυμβητήριο Α. Πεπανός». Η διοργάνωση θυμίζει ένα μικρό Πανελλήνιο πρωτάθλημα κι όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τη φιλοξενία στην Πάτρα, για τον μεγάλο συναγωνισμό και τα ρεκόρ που επιτυγχάνονται, αλλά και για το υψηλό επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης. Είναι μια διοργάνωση που σαφώς λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την πόλη μας, που την προβάλει ανά το πανελλήνιο και της δίνει εξωστρέφεια. Δεν είναι λίγο πράγμα η συμμετοχή 1.3000 κολυμβητών και κολυμβητριών από κάθε περιοχή της Ελλάδας!

Δείτε τους αγώνες της τρίτης και τελευταίας ημέρας:

https://www.youtube.com/watch?v=gwwgdypVjss

