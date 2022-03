Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη

Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 14:30 στην Κωνσταντινούπολη οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς για την κατάπαυση του πυρός και την εξεύρεση μία ειρηνευτικής λύσης. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε ένα ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο και αναμένεται να συνεχιστούν αύριο.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

