Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ποιον κατηγορεί ο Ζελένσκι

Ο  πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών

18 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Από την πλευρά του το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν επιπλέον συνομιλίες σύντομα.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

