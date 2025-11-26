Ολοκληρώθηκε η 49η φορολοταρία – Ποιοι κερδίζουν έως 50.000 ευρώ

Η 49η φορολοταρία της ΑΑΔΕ, με βάση τις ηλεκτρονικές αγορές που έγιναν τον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης και ανέδειξε πολίτες που θα λάβουν σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις. Τα ποσά που διανέμονται κυμαίνονται από 1.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την τύχη κάθε συμμετέχοντος.

Η νέα κλήρωση της φορολοταρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα σε όσους χρησιμοποίησαν κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τον Οκτώβριο του 2025. Η διαδικασία παραμένει αυτόματη για όλους τους φορολογούμενους που κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον δήλωση συμμετοχής.

Τα ποσά που αποδίδονται στους νικητές ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ, προσφέροντας μια οικονομική ενίσχυση που για κάποιους λειτουργεί ως σημαντική ανάσα.

Όσοι βρίσκονται στη λίστα των τυχερών αλλά δεν έχουν δηλώσει ακόμα τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, έχουν στη διάθεσή τους περίοδο τριών μηνών για να το κάνουν. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myAADE, εξασφαλίζοντας ότι το ποσό θα κατατεθεί χωρίς καθυστερήσεις.

