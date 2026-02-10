Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα και η προσφορά αίματος ήταν ουσιαστική και πολύτιμη για την στήριξη των έκτακτων και τακτικών μεταγγίσεων των συνανθρώπων μας.

Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
10 Φεβ. 2026 13:03
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που διοργάνωσαν στη μνήμη του πατρινού μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, η αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων και η αντιδημαρχία Υγείας Πρόνοιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας από τις 2 έως και τις 6 Φεβρουαρίου.
Σκοπός είναι, μέσα από την συγκεκριμένη δράση ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το αίμα, να δίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αιμοληψίας, η αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και η αντιδημαρχία Υγείας – Πρόνοιας, ευχαριστούν θερμά όλους όσοι πρόσφεραν αίμα και συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση της.

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα και η προσφορά αίματος ήταν ουσιαστική και πολύτιμη για την στήριξη των έκτακτων και τακτικών μεταγγίσεων των συνανθρώπων μας.

Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!
13:11 Πανεπιστήμιο και Πατρινό Καρναβάλι ενώνουν δυνάμεις – Έκθεση, Καρναβαλούπολη και δράσεις πολιτισμού
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια «υιοθετήθηκε» από την ΕΟΕ ενόψει των Ολυμπιακών
13:03 Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
13:02 Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες
13:00 Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
13:00 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους
12:59 Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
12:57 Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου
12:56 Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
12:55 Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν
12:51 W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες
12:47 Ιράν: Ετοιμασίες για ενδεχόμενο από τις ΗΠΑ
12:42 Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
12:39 Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα…»
12:37 Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι
12:36 Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν
12:34 Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»
12:32 Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της
12:31 Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ