Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που διοργάνωσαν στη μνήμη του πατρινού μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, η αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων και η αντιδημαρχία Υγείας Πρόνοιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας από τις 2 έως και τις 6 Φεβρουαρίου.

Σκοπός είναι, μέσα από την συγκεκριμένη δράση ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το αίμα, να δίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αιμοληψίας, η αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και η αντιδημαρχία Υγείας – Πρόνοιας, ευχαριστούν θερμά όλους όσοι πρόσφεραν αίμα και συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση της.

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα και η προσφορά αίματος ήταν ουσιαστική και πολύτιμη για την στήριξη των έκτακτων και τακτικών μεταγγίσεων των συνανθρώπων μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



