Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή Αγ. Παντελεήμονα – Πλαζ Πάτρας ΦΩΤΟ

Η εξυπηρετούμενη περιοχή περικλείεται από τους δρόμους: Κανελλοπούλου, Αυστραλίας, Ευήνου, Θάλασσα, Πλαζ, Κανελλοπούλου, που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν δίκτυο και εξυπηρετούνταν από βόθρους.

26 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης για τη Βορεινή παραλιακή περιοχή Αγίου Παντελεήμονα – Πλαζ της Πάτρας προς εξυπηρέτηση 1.646 κατοίκων

Από την ΔΕΥΑΠ γίνεται γνωστό ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διέλευση των αγωγών κάτω από την σιδηροδρομική γραμμή για το έργο: «Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5».

Το έργο αφορά την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς στο βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων της Βορεινής παραλιακής περιοχής της Πάτρας, που βρίσκεται μεταξύ της θάλασσας και της οδού Αυστραλίας και μεταξύ των οδών Κανελλοπούλου και Ευήνου.

Πρόκειται για έργο ενταγμένο στο συνολικό σχεδιασμό κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΠ σε μια περιοχή που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της Πλαζ (οι οποίες θα εξυπηρετούνται από αυτό) και με τους αγωγούς λυμάτων σε όλους τους διανοιγμένους δρόμους, θα εξυπηρετείται η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα για τη συλλογή λυμάτων των ακινήτων.

Συνολικά το έργο έχει σκοπό τη συλλογή των λυμάτων της συγκεκριμένης υποζώνης (Α2.5) και τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Η εξυπηρετούμενη περιοχή περικλείεται από τους δρόμους: Κανελλοπούλου, Αυστραλίας, Ευήνου, Θάλασσα, Πλαζ, Κανελλοπούλου, που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν δίκτυο και εξυπηρετούταν από βόθρους.

Από το νέο δίκτυο, που θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του νέου έτους, μετά και τους δοκιμαστικούς ελέγχους, θα εξυπηρετηθούν 1.646 κάτοικοι της περιοχής εκ των οποίων 1.292 εντός σχεδίου πόλης και 354 εκτός, δίνοντάς τους «ανάσα» συνολικότερα κι απαλλάσσοντάς τους από το βάρος των εκκενώσεων βόθρων. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, προστατεύεται το περιβάλλον, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στους συνολικότερους σχεδιασμούς της Διοίκησης της ΔΕΥΑΠ και της Δημοτικής Αρχής, από τα έργα που εκτελούνται από την Υπηρεσία και στον τομέα της αποχέτευσης.

Με την σύνδεση και των προαναφερόμενων περιοχών και με το συγκεκριμένο δίκτυο βαίνουν προς ολοκλήρωση σημαντικά αποχετευτικά έργα που εκτελούνται στην πόλη, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών συνολικότερα.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ και μήκους δικτύων 6.185 μ. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ).

Από την ΔΕΥΑΠ γίνεται επίσης γνωστό πως υπάρχει έτοιμη μελέτη για χρηματοδότηση έργου ολοκλήρωσης των δικτύων όμβριων υδάτων για την προαναφερόμενη περιοχή, που με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει συνολικότερα την ποιότητα ζωής των κατοίκων σ’ αυτή.

