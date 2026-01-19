Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών – Ποιοι έδωσαν το παρών

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, παρουσία μελών της πρώην βασιλικής οικογένειας και εκπροσώπων ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων.

19 Ιαν. 2026
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία για την πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του μητροπολιτικού ναού για περίπου τρεις ώρες, πριν μεταφερθεί στη Μητρόπολη, συνοδεία των μελών της οικογένειας Ντε Γκρες.

Σύσσωμη η πρώην βασιλική οικογένεια βρέθηκε στον ναό για το τελευταίο αντίο, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς και εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών από την Ισπανία, τη Σερβία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφθασαν στη Μητρόπολη ο Φελίπε ΣΤ΄ και η Λετίθια, συνοδευόμενοι από τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Απούσα από την τελετή ήταν η Μαρί Σαντάλ, σύζυγος του Παύλος Ντε Γκρες, λόγω προβλήματος υγείας της μητέρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βρετανική βασιλική οικογένεια εκπροσώπησαν ο Τίμοθι Λόρενς και η Γκαμπριέλα Κίνγκστον.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, συγκεντρωμένοι έξω από τον ναό χειροκρότησαν, φωνάζοντας «αθάνατη», ενώ η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης αναχώρησε για το Τατόι, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας.

Νωρίτερα, ο Παύλος Ντε Γκρες, σε σύντομες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η απώλεια της θείας του ήταν αναμενόμενη, επισημαίνοντας πως, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, «είχε δυνατή καρδιά και έζησε περισσότερο απ’ όσο περίμεναν οι γιατροί».

