ΟΛΠΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη χωροθέτηση της βάσης υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων

ΟΛΠΑ: «Η βάση υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων έχει εξ αρχής προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας».

11 Νοέ. 2025 10:32
Pelop News

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ) ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο σχεδιασμό και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η βάση
υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων έχει εξ αρχής προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση: «Η χωροθέτηση της βάσης στο Νότιο Λιμάνι αποτελεί εγκεκριμένη και τεχνικά κατάλληλη επιλογή, καθώς διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές. Ποτέ δεν υπήρξε σχεδιασμός ή πρόθεση εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης — η θέση της βάσης ήταν και παραμένει στο Νότιο Λιμάνι.

Ο ΟΛΠΑ ΑΕ λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και σε πλήρη συνεργασία με
όλες τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και
προδιαγραφές.

Η διαδικασία εποπτεύεται θεσμικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας, της ασφάλειας και της ομαλής
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο Οργανισμός Λιμένος
Πατρών παραμένει προσηλωμένος στον ρόλο του ως αναπτυξιακή πύλη της
Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας έργα που ενισχύουν την εθνική ενεργειακή
ασφάλεια και την τοπική οικονομία, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και
στην κοινωνία.
