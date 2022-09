Ολυμπιακός – Φράιμπουργκ: Έκλεψαν και χτύπησαν Νοτιοκορεάτη youtuber που έκανε live έξω απ’ το Καραϊσκάκη! 

Λίγη ώρα πριν απ’ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ ένας Νοτιοκορεάτης youtuber δέχθηκε σοκαριστική επίθεση από ομάδα χούλιγκαν με διακριτικά των Πειραιωτών.

Μόλις λίγα μέτρα μακριά απ’ το Γ. Καραϊσκάκης, ακριβώς απέναντι απ’το γήπεδο, κι ενώ ο κόσμος συνέρρεε για να δει το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Europa League που έληξε 3-0 υπέρ των Γερμανών, μια ομάδα οπαδών επιτέθηκε, χτύπησε και λήστεψε τον άτυχο Κορεάτη, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να δει από κοντά τους δύο συμπατριώτες του που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό.

Ο youtuber εκείνη την ώρα έκανε live στο youtube με το κινητό του, κάτι που δεν αντιλήφθηκαν οι δράστες της αποτρόπαιας επίθεσης. Ο Νοτιοκορεάτης ο οποίος φορούσε φανέλα του Ολυμπιακού και μια σημαία της πατρίδας του, κινήθηκε περιμετρικά του γηπέδου απολαμβάνοντας τη διαδικασία.

Στη διαδρομή του συνομίλησε και με φίλους των Πειραιωτών και έδειξε να το χαίρεται ιδιαίτερα. Ωστόσο, κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν άλλες προθέσεις, τον ακολούθησαν και του έστησαν καρτέρι. Τον χτύπησαν και τον λήστεψαν καθώς του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, την κάμερα και μια τσάντα προτού φύγουν τρέχοντας.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών, την ώρα της επίθεσης ακούγεται να φωνάζει «μην τον βαράτε. Στις τσέπες, στις τσέπες». Το live του Νοτιοκορεάτη συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί όλο το περιστατικό αλλά και τα χαρακτηριστικά ορισμένων εκ των δραστών, ενώ το βίντεο συνέχισε να γράφει όταν οι οπαδοί έφυγαν τρέχοντας.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu

— Ryu (@LeonardRyu) September 15, 2022