Ολυμπιακός – Οπαδοί στην προπόνηση ενόψει Παναθηναϊκού: «Να ματώσετε τη φανέλα»

Αντιπροσωπεία οπαδών του Ολυμπιακού βρέθηκε στου Ρέντη την Τετάρτη (15.04.2026) στην προπόνηση των ερυθρόλευκων, θέλοντας να τονώσουν ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

15 Απρ. 2026 22:42
Pelop News

Ο Ολυμπιακός μπήκε με εντός έδρας ήττα -από την ΑΕΚ- στα playoffs Super League, μένοντας έτσι δια δεύτερη σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη και έχοντας μπροστά του το ντέρμπι στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Απευθυνόμενοι προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» ζήτησαν από την ομάδα να βγάλει μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα στη συνέχεια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: «Ματώστε τη φανέλα του Ολυμπιακού»!

Παράλληλα, στάθηκαν στη διαφορά εικόνας ανάμεσα στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δώστε τα όλα, όπως κάνατε στους ευρωπαϊκούς αγώνες, μπορείτε…».

Στη συζήτηση παρευρέθηκαν και άνθρωποι της διοίκησης, με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Κώστα Καραπαπά να βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο και να παρακολουθούν τον διάλογο.

