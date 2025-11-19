Ολυμπιακός – Ρεάλ: Τέλος τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγη ώρα το απόγευμα της Τετάρτης τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι εισιτήρια για το παιχνίδι του Champions League το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Καραϊσκάκη στις 26/11 (22:00) θα ήταν διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στην πλατφόρμα για να αγοράσουν έως και δύο εισιτήρια και φυσικά οι περισσότεροι δεν τα κατάφεραν.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out μια εβδομάδα πριν τον αγώνα.

