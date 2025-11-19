Ολυμπιακός – Ρεάλ: Τέλος τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι εισιτήρια για το παιχνίδι του Champions League το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Καραϊσκάκη στις 26/11 (22:00) θα ήταν διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Τέλος τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι
19 Νοέ. 2025 18:45
Pelop News

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγη ώρα το απόγευμα της Τετάρτης τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι εισιτήρια για το παιχνίδι του Champions League το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Καραϊσκάκη στις 26/11 (22:00) θα ήταν διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στην πλατφόρμα για να αγοράσουν έως και δύο εισιτήρια και φυσικά οι περισσότεροι δεν τα κατάφεραν.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out μια εβδομάδα πριν τον αγώνα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
20:38 ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
20:30 Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη- Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
20:22 Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
20:15 Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης
20:08 Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
20:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια για το Ωδείο, ανησυχίες από γνωμάτευση της Πυροσβεστικής 
19:57 Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών
19:49 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία
19:40 Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
19:33 Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025
19:25 Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
19:19 Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»
19:14 Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19:07 Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ