Ολυμπιακός – Ρεάλ: Τέλος τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι εισιτήρια για το παιχνίδι του Champions League το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Καραϊσκάκη στις 26/11 (22:00) θα ήταν διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.
Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγη ώρα το απόγευμα της Τετάρτης τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στην πλατφόρμα για να αγοράσουν έως και δύο εισιτήρια και φυσικά οι περισσότεροι δεν τα κατάφεραν.
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out μια εβδομάδα πριν τον αγώνα.
