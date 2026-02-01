Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, βρίσκεται μια ανάσα από το να ολοκληρώσει ακόμα ένα deal με τη Ρίο Άβε. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία για τον Κλέιτον, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκάλυψε η «Α Bola».

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του, καθώς το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ρίο Άβε ήταν αυτό απέναντι στην Αρούκα (31/1,0-3). Παρά το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει το τελευταίο δίμηνο, συνολικά μετρά 28 γκολ και επτά ασίστ σε 56 συμμετοχές με τους Πορτογάλους τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι Πορτογάλοι επικαλέστηκαν το ρεπορτάζ του Gazzetta για να τη συμφωνία των δύο ομάδων, προσθέτοντας ότι στον Ολυμπιακό τον βλέπουν ως τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Γιαρεμτσούκ, ο οποίος οδεύει προς τη Λιόν, ενισχύοντας έτσι την επιθετική τους γραμμή δίπλα στους Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Κλέιτον υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών ήταν και η Μπεσίκτας, χωρίς όμως να προχωρήσει η υπόθεση. Η Ρίο Άβε προτίμησε την πρόταση του Ολυμπιακού, παρά το ότι οι Τούρκοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι και οκτώ εκατ. ευρώ για τον 27χρονο στράικερ.

Πηγή: gazzetta.gr

