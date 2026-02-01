Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του, καθώς το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ρίο Άβε ήταν αυτό απέναντι στην Αρούκα (31/1,0-3)

Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
01 Φεβ. 2026 10:56
Pelop News

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, βρίσκεται μια ανάσα από το να ολοκληρώσει ακόμα ένα deal με τη Ρίο Άβε. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία για τον Κλέιτον, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκάλυψε η «Α Bola».

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του, καθώς το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ρίο Άβε ήταν αυτό απέναντι στην Αρούκα (31/1,0-3). Παρά το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει το τελευταίο δίμηνο, συνολικά μετρά 28 γκολ και επτά ασίστ σε 56 συμμετοχές με τους Πορτογάλους τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι Πορτογάλοι επικαλέστηκαν το ρεπορτάζ του Gazzetta για να τη συμφωνία των δύο ομάδων, προσθέτοντας ότι στον Ολυμπιακό τον βλέπουν ως τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Γιαρεμτσούκ, ο οποίος οδεύει προς τη Λιόν, ενισχύοντας έτσι την επιθετική τους γραμμή δίπλα στους Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Κλέιτον υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών ήταν και η Μπεσίκτας, χωρίς όμως να προχωρήσει η υπόθεση. Η Ρίο Άβε προτίμησε την πρόταση του Ολυμπιακού, παρά το ότι οι Τούρκοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι και οκτώ εκατ. ευρώ για τον 27χρονο στράικερ.

Πηγή: gazzetta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες
12:56 Πάτρα: Τα Βραβεία του 18ου Μώμου – Γέμισε το θέατρο «Πάνθεον» ΦΩΤΟ
12:46 Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση
12:38 Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»
12:26 Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»
12:17 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena
12:06 Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
11:58 Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων
11:53 Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία
11:46 Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας
11:41 Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη
11:37 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν – Η ανάρτηση της Κυριακής
11:25 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ – Σε ποιες περιοχές
11:15 Εκπνέει η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών
11:05 Η Αναστασία Πετρίδη στην «Π» για την παράσταση «Λυσιστράτη»: Εκφράζει την πρώτη μορφή του φεμινισμού
10:56 Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
10:45 Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων
10:33 Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο
10:21 Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
10:12 Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ