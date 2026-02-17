Ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδελφό του, προφυλακίστηκε και ζήτησε συγγνώμη

17 Φεβ. 2026 15:40
Στο Ηράκλειο την προφυλάκιση του 64χρονου άνδρα από τη Μάρθα Βιάννου αποφάσισαν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές, μετά την απολογία του για τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδερφού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η διαδικασία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη.

Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (14/02) όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 64χρονο να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

