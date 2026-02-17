Ραγδαίες εξελίξεις για «Βιολάντα»: Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα

Βρέθηκε κρυφή αποθήκη 300 με 400 τετραγωνικά μέτρα

17 Φεβ. 2026 15:19
Pelop News

Όλα δείχνουν ότι προς ανάκληση λειτουργίας οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στη Λάρισα και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων στις 26 Ιανουαρίου, όταν και έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree του ιδιοκτήτη του Βιολάντα!

Τρεις εβδομάδες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, διαρροή αερίου φαίνεται να εντοπίστηκε και στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας με εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – προχώρησε στο κλείσιμο του εργοστασίου Vitafree που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

«Πλέον, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα» αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας καθώς μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 – 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

