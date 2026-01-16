Οn air ένταση με Βαρουφάκη: «Η συζήτησή σας είναι το δώρο του διακινητή ναρκωτικών»

Γιάνης Βαρουφάκης: «Με καλέσατε για να μου κάνετε διάλεξη, εγώ σας λέω την άποψή μου, δεν είστε ούτε εσείς ο expert, ούτε εγώ».

16 Ιαν. 2026 10:38
Με αφορμή τις απόψεις που είχε διατυπώσει πρόσφατα σε podcast σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα του ecstasy, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε σε τηλεοπτική αντιπαράθεση.

To περιστατικό κατεγράφει στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN, όπου ο Γιάνης Βαρουφάκης υπερασπίστηκε δημόσια τις δηλώσεις του, παρά την εισαγγελική παρέμβαση που είχε προηγηθεί.

Αφορμή για την ένταση αποτέλεσε η αναφορά του κ. Βαρουφάκη σε μήνυμα που, όπως είπε, έλαβε από αστυνομικό. Σύμφωνα με όσα διάβασε στον αέρα, ο αστυνομικός του μετέφερε ότι επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών τους είχε πει «μην τολμήσετε να πείτε σε κανένα παιδί πως τα ναρκωτικά είναι άσχημο πράγμα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Ο λόγος είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αν αυτό το παιδί του πεις ότι ήταν αρνητικό και το νιώσει ως κάτι μαγικό που του χαρίζει χαρά σε δευτερόλεπτα θα πει καλά με κορόιδευαν».

Στη συνέχεια, ο ίδιος επιχείρησε να διευκρινίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι «το μήνυμα που προσπάθησα να περάσω ήταν “ναι μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο, αν όμως αυτό σε οδηγήσει στην καταστροφή της εξάρτησης, πρέπει να λειτουργήσεις ως Οδυσσέας με τις Σειρήνες”». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «σε καμία περίπτωση» δεν θα αναθεωρούσε τις δηλώσεις του, σημειώνοντας ότι «θα έλεγα ακριβώς τα ίδια».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της δημοσιογράφου Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεχόμαστε μηνύματα ότι ακόμα και με ένα τσιγάρο, έφτασαν άνθρωποι να παλεύουν 25 χρόνια με τον εφιάλτη των ναρκωτικών». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής, Σπύρος Χαριτάτος, ο οποίος απευθυνόμενος και στους δύο σχολίασε ότι «η συζήτησή σας είναι το δώρο του διακινητή ναρκωτικών».

Ο κ. Βαρουφάκης επέμεινε στη στάση του, απαντώντας πως «Για μένα το δώρο είναι η υποκρισία και η τρομοκρατία απέναντι στους νέους», με τον Σπύρο Χαριτάτο να επανέρχεται λέγοντας «επειδή το έχω σπουδάσει και έχω κάνει streetwork, είναι το δώρο του διακινητή. Τώρα εσείς τι μου λέτε…».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, όταν ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αντέδρασε έντονα δηλώνοντας: «Με καλέσατε για να μου κάνετε διάλεξη, εγώ σας λέω την άποψή μου, δεν είστε ούτε εσείς ο expert, ούτε εγώ». Τότε, ο δημοσιογράφος σηκώθηκε από τη θέση του, επιμένοντας ότι «ο τρόπος που συζητάτε είναι λάθος και η ιστορία γράφει». Ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε κλείνοντας τη συζήτηση με τη φράση: «Δεν σας κατάλαβα τι είπατε, δεν είχατε κανένα λόγο να εγκαλέσετε εμένα ή τη συνάδελφό σας».

