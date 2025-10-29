Οπαδικό μαχαίρωμα σοκάρει την Πάτρα: Αίματα στα Ζαρουχλέικα για ασήμαντη αφορμή

Ενα νέο, σοκαριστικό επεισόδιο οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά εξαπλώνεται, απειλώντας να εξελιχθεί σε κοινωνικό φαινόμενο με ανεξέλεγκτες συνέπειες.