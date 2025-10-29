Οπαδικό μαχαίρωμα σοκάρει την Πάτρα: Αίματα στα Ζαρουχλέικα για ασήμαντη αφορμή

29 Οκτ. 2025 11:00
Ενα νέο, σοκαριστικό επεισόδιο οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά εξαπλώνεται, απειλώντας να εξελιχθεί σε κοινωνικό φαινόμενο με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα, σημειώθηκε επεισόδιο στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ανήλικοι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που διαπληκτίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, για μια ταμπακιέρα με έμβλημα του «τριφυλλιού».

Η λογομαχία γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 17χρονος που υποστήριζε τον Ολυμπιακό, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε συνομήλικό του, οπαδό του Παναθηναϊκού στο λαιμό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες και, μέσα σε λίγες ώρες, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη. Ο 17χρονος συνελήφθη χθες το πρωί, ενώ μαζί του οδηγήθηκε στις Αρχές και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπαδικη βία. Μαζί του συνελήφθη ένας ακόμα 17χρονος και ένας 14χρονος που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για οπαδική βία καθώς και οι πατέρες τους για παραμέληση ανηλίκου. Οι έξι συλληφθέντες κρατούνταν στην Ασφάλεια και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Το περιστατικό αυτό, που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων οπαδικής βίας που καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην Πάτρα σημειώθηκε ακόμη μία οπαδική συμπλοκή, αυτή τη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου. Το απόγευμα της Κυριακής, οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν προκαλώντας φθορές και τραυματισμούς. Οκτώ άτομα -ανάμεσά τους κι ένας 16χρονος- συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας πατέρας που προσπάθησε να προστατεύσει τον ανήλικο γιο του υπέστη έμφραγμα και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί αντιμετώπισαν το περιστατικό.

Τα δύο συμβάντα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες και μάλιστα με τη συμμετοχή ανηλίκων, αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο την έξαρση ενός φαινομένου που έχει πάψει να αφορά μόνο τα γήπεδα. Η οπαδική βία πλέον μεταφέρεται στους δρόμους, στα σχολεία, στις γειτονιές, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο υπόστρωμα μισαλλοδοξίας, όπου η διαφορετική φανέλα γίνεται αφορμή ακόμα και για αιματοχυσία.

Αστυνομικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η εμπλοκή όλο και νεαρότερων ατόμων σε τέτοιες επιθέσεις είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της τελευταίας περιόδου.
