Πάτρα – Μαχαίρωμα ανηλίκου: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 17χρονος, τρεις συλλήψεις

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την αιματηρή συμπλοκή με θύτες και θύμα ανήλικους, στην Πάτρα.

29 Οκτ. 2025 10:41
Pelop News

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Πάτρα, συνελήφθησαν χθες Τρίτη 28/10/2025 τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17,17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα

Ειδικότερα, στις 17/10/2025 στην Πάτρα, οι τρεις συλληφθέντες, συνεπλάκησαν λόγω οπαδικών διαφορών και ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά την συμπλοκή ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί και τους τρεις ανήλικους, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι συνολικού μήκους
-19- εκατοστών.

Παράλληλη, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 
