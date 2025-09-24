ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές για 18 επιδόματα, πότε μπαίνουν τα χρήματα για παιδιά και ΚΕΑ
Ολες οι πηρωμές από τον ΟΠΕΚΑ
Την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου, Τρίτη 30/9, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για 18 επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Στην πληρωμή περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), τα αναπηρικά, το επίδομα ενοικίου, καθώς και η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.
Η πλήρης λίστα με τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Επίδομα Στέγασης και Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Κοινωνική Αλληλεγγύη Υπερηλίκων και για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
- Έξοδα Κηδείας και Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια και Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Πρόγραμμα Γέφυρα, Αναδοχής και Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Παράλληλα, αύριο, Πέμπτη 25/9, ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025. Οι μη μισθωτοί των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.
