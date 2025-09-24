ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές για 18 επιδόματα, πότε μπαίνουν τα χρήματα για παιδιά και ΚΕΑ

Την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου, Τρίτη 30/9, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για 18 επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Στην πληρωμή περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), τα αναπηρικά, το επίδομα ενοικίου, καθώς και η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Η πλήρης λίστα με τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Επίδομα Στέγασης και Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Κοινωνική Αλληλεγγύη Υπερηλίκων και για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας και Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Κόκκινα Δάνεια και Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πρόγραμμα Γέφυρα, Αναδοχής και Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Παράλληλα, αύριο, Πέμπτη 25/9, ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025. Οι μη μισθωτοί των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.

