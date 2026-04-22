ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας

Πρώτος πήρε τον λόγο στην Ολομέλεια ο Κώστας Τσιάρας, κατά τη συζήτηση για τα αιτήματα άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας από την αρχή έναν προσωπικό και θεσμικό τόνο στην τοποθέτησή του. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπηρετεί το Κοινοβούλιο επί 23 συνεχόμενα χρόνια και πως δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί στη θέση να ζητά ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, περιγράφοντας έτσι το πολιτικό και προσωπικό βάρος της στιγμής. Η αναφορά του αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στάση που έχει ήδη καταγράψει, καθώς είχε ζητήσει και ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας να προχωρήσει η διαδικασία.

Στην παρέμβασή του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε ευθέως το ερώτημα ποιος είναι τελικά ο ρόλος του βουλευτή: αν περιορίζεται στο να παρακολουθεί παθητικά τα γεγονότα ή αν οφείλει να παρεμβαίνει όταν ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και συγκεκριμένους πολίτες. Με αυτή τη γραμμή επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το στενό ποινικό πεδίο στη θεσμική λειτουργία της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν βουλευτές για να στέκονται αμέτοχοι μπροστά σε προβλήματα, κενά και δυσλειτουργίες.

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ακόμη ότι, αν θεωρείται πως ο βουλευτής πρέπει να λειτουργεί μόνο ως παρατηρητής και να μην αγγίζει υποθέσεις που γεννούν έκτακτες ανάγκες ή πρακτικά προβλήματα, τότε αυτό δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ουσία της εντολής που λαμβάνει από τους πολίτες ούτε στον πραγματικό του ρόλο. Με τον τρόπο αυτό υπερασπίστηκε εμμέσως τη λογική της διαμεσολάβησης και της πολιτικής παρέμβασης, όχι ως εξυπηρέτηση συμφερόντων, αλλά ως στοιχείο της ίδιας της βουλευτικής ιδιότητας. Πρόκειται για τη βασική πολιτική του θέση όπως αποτυπώθηκε στην τοποθέτηση που μου έδωσες, ενώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ έχει ήδη καταγραφεί ότι ο ίδιος, και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, είχε αποδώσει «άλμα λογικής» στα συμπεράσματα της δικογραφίας που του αποδίδουν ποινικές ευθύνες.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η αναφορά του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στον θεσμό, υπενθυμίζοντας ότι το 2021, ως υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εκείνος που συνέστησε στην Ελλάδα το σχετικό πλαίσιο. Η επισήμανση αυτή λειτούργησε ως απάντηση σε όσους θα επιχειρούσαν να τον εμφανίσουν ως πολιτικό που αμφισβητεί τη διαδικασία ή προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο. Αντίθετα, η γραμμή του ήταν ότι επιθυμεί να προχωρήσει η διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να τεθεί καθαρά το όριο ανάμεσα στην άσκηση κοινοβουλευτικού ρόλου και στην απόδοση ποινικών ευθυνών.

Συνολικά, η τοποθέτηση Τσιάρα δεν κινήθηκε μόνο στο επίπεδο της άρνησης των αιτιάσεων, αλλά επιχείρησε να ανοίξει και μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση για το τι θεωρείται θεμιτή κοινοβουλευτική παρέμβαση και πότε αυτή μεταφράζεται σε ποινικά ελεγχόμενη πράξη. Αυτό ήταν και το βασικό αποτύπωμα της παρουσίας του στη Βουλή: να υπερασπιστεί όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και μια συνολικότερη αντίληψη για τη βουλευτική λειτουργία, σε μια συζήτηση που διεξάγεται μέσα σε κλίμα ισχυρής πολιτικής πίεσης λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τελευταία αυτή αποτίμηση αποτελεί πολιτική ανάγνωση της δημόσιας παρέμβασής του.

