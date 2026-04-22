ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή

Σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητες τις αιτιάσεις σε βάρος του έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος επέλεξε να υπερασπιστεί δημόσια τη στάση του, τονίζοντας ότι τιμά τον όρκο που έχει δώσει ως βουλευτής από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της κοινοβουλευτικής του παρουσίας.

Στην τοποθέτησή του, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι στα στοιχεία της υπόθεσης υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα που αφορούν το πρόσωπό του, χωρίς όμως, όπως ανέφερε, να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική του ή συνεργατών του. Με αυτό το επιχείρημα επιχείρησε να δείξει ότι η σύνδεσή του με την υπόθεση δεν στηρίζεται, κατά τη δική του ανάγνωση, σε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία. Η ίδια βασική γραμμή είχε αποτυπωθεί και στο υπόμνημα που είχε καταθέσει νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου ανέφερε ότι δεν προκύπτει καμία συνομιλία δική του ή συνεργατών του και ότι αρνείται την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης.

Ο κ. Καραμανλής φόρτισε ακόμη περισσότερο την παρέμβασή του όταν ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια δεν κρίνεται για την παρουσία και τη δράση του, αλλά επειδή φέρει ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος μιας «άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας», δίνοντας έντονα πολιτικό χαρακτήρα στην υπερασπιστική του γραμμή. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, μάλιστα, καταγράφηκαν και διακοπές από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στοιχείο που ανέβασε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μέσα στην αίθουσα. Η αναφορά στις διακοπές προέρχεται από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που μετέφερες και δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα από τις πηγές που άνοιξα.

Κλείνοντας, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε αποφασισμένος να «καθαρίσει το όνομά του» και επανέλαβε ότι θεωρεί απολύτως αβάσιμα όσα του αποδίδονται. Ζήτησε δε την άρση της ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι θα το αποδείξει όταν κληθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή ακριβώς είναι και η γραμμή που είχε ήδη καταθέσει εγγράφως στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχε σημειώσει ότι επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί.

