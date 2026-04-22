ΖΩΝΤΑΝΑ Η κρίσιμη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται σε δύο πρόσφατες δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι και θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα φανεί αν η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί ενιαία ή αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας και των 13 βουλευτών, ενώ οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι έχουν επίσης ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία, είτε με φυσική παρουσία στην Επιτροπή είτε μέσω υπομνημάτων. Η στάση αυτή έχει διαμορφώσει ένα κλίμα υπέρ της υπερψήφισης, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι συζητήσεις στο παρασκήνιο για το πώς θα εκφραστεί τελικά η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ στην κάλπη.

Ποιοι βουλευτές αφορά η διαδικασία

Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας αφορούν τους βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Οι έντεκα πρώτες περιπτώσεις συνδέονται με τη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παρεμβάσεις με στόχο τη χορήγηση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν νεότερη δικογραφία από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα τα ονόματα, σήμερα η ψηφοφορία για άρση ασυλίας 13 βουλευτών

Σύμφωνα με το μέχρι τώρα κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, για εννέα από τους βουλευτές ζητείται η άρση ασυλίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ για δύο περιπτώσεις, της Κατερίνας Παπακώστα και του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η αναφορά γίνεται σε βαθμό κακουργήματος. Για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, η έρευνα αφορά ενδείξεις περί ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Πώς θα γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία

Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα είναι ενιαία και θα καλύψει συνολικά και τις 13 περιπτώσεις. Οι βουλευτές που ελέγχονται αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους πέντε λεπτά ο καθένας για τοποθέτηση, με περιορισμένη ανοχή επιπλέον χρόνου, χωρίς να προβλέπεται δευτερολογία. Αμέσως μετά θα τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί ή οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και στη συνέχεια θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα για την ονομαστική ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα για κάθε βουλευτή ξεχωριστά αναμένεται να γίνει γνωστό αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πολιτικό σήμα που έχει σταλεί από την κυβερνητική πλευρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, κάτι που αφήνει θεωρητικά περιθώριο για ψήφο κατά συνείδηση, αποχή ή άλλες διαφοροποιήσεις. Την ίδια ώρα, στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Θάνος Πλεύρης και ο Άδωνις Γεωργιάδης έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, υπογραμμίζοντας πάντως για διαφορετικούς λόγους ο καθένας ότι η υπόθεση έχει και θεσμικές προεκτάσεις.

Το βάρος, έτσι, δεν πέφτει μόνο στην τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και στο πολιτικό αποτύπωμα της σημερινής ψηφοφορίας. Αν η ΝΔ εμφανιστεί απολύτως συμπαγής, το Μαξίμου θα μπορεί να μιλήσει για ελεγχόμενη διαχείριση μιας δύσκολης υπόθεσης. Αν όμως προκύψουν «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις, ακόμη και περιορισμένες, το μήνυμα που θα εκπέμψει η Βουλή θα είναι πιο σύνθετο και με σαφές πολιτικό βάθος για τη συνέχεια της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τελευταία αυτή εκτίμηση προκύπτει ως πολιτική ανάγνωση του σημερινού σκηνικού και όχι ως επιβεβαιωμένο γεγονός, καθώς το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



