ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση στην Επιτροπή Δεοντολογίας με Γεωργαντά και Κωνσταντοπούλου – Άρση ασυλίας ζήτησε ο Αθανασίου

Θυελλώδες κλίμα επικράτησε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατά τη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας που συνδέονται με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνεδρίαση να σημαδεύεται από σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε να θέσει επιπλέον ερωτήματα, ενώ ο κ. Γεωργαντάς αντέτεινε ότι η επιτροπή δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, υπογραμμίζοντας πως από τη στιγμή που ο ίδιος ο βουλευτής ζητά την άρση της ασυλίας του, η διαδικασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανακριτική εξέταση.

Η αντιπαράθεση πήρε γρήγορα προσωπικό και πολιτικό χαρακτήρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι επιχειρείται προστασία «υπόλογου» και μίλησε για παρεμπόδιση της εξέτασης, ανεβάζοντας το θερμόμετρο μέσα στην αίθουσα. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Γεωργαντάς επέμεινε στη θεσμική γραμμή ότι η επιτροπή έχει συγκεκριμένο ρόλο και δεν αποφαίνεται επί της ενοχής ή μη των εμπλεκομένων.

Λίγο νωρίτερα, ο Χαράλαμπος Αθανασίου είχε τοποθετηθεί ενώπιον δημοσιογράφων, απορρίπτοντας πλήρως ότι η παρέμβασή του συνιστά αδίκημα. Όπως υποστήριξε, δεν τίθεται καν ζήτημα παράνομης πράξης, ενώ εξέφρασε απορία για το πώς η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει ενεργήσει ανάλογα και άλλες φορές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, αφήνοντας πάντως ανοικτό τι μπορεί να πράξει στη συνέχεια σε νομικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Γρίφος η στάση Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με υπόμνημα υπέρ της άρσης ασυλίας ο Χατζηβασιλείου

Παρά τις ενστάσεις του για την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Αθανασίου ζήτησε τελικά την άρση της ασυλίας του, κάτι που έδωσε νέο τόνο στη συνεδρίαση και αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα της συζήτησης στην επιτροπή. Η στάση του είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του.

Σε διαφορετική τροχιά κινήθηκε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην ίδια δικογραφία. Ο βουλευτής Σερρών δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά κατέθεσε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, ζητώντας και εκείνος την άρση της ασυλίας του. Στο κείμενό του δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί να αρθεί άμεσα η ασυλία του ώστε να κλείσει η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ότι σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκε ή σχεδίασε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας εντάσσεται στη γενικότερη κοινοβουλευτική διαχείριση της δικογραφίας που αφορά 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, η επιτροπή συνεδρίαζε ακριβώς για να διατυπώσει γνώμη επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των εμπλεκομένων βουλευτών.

Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή συνεδρίαση δεν ανέδειξε μόνο τις διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές των βουλευτών που αναφέρονται στη δικογραφία, αλλά και το κλίμα πολιτικής έντασης που συνοδεύει πλέον κάθε πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στη Βουλή.

