ΟΠΕΚΕΠΕ: Γρίφος η στάση Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με υπόμνημα υπέρ της άρσης ασυλίας ο Χατζηβασιλείου

Σε νέο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επεισόδιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη στάση του Χαράλαμπου Αθανασίου. Ο βουλευτής δεν άνοιξε τα χαρτιά του πριν από την έναρξη της διαδικασίας και αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους ότι θα ανακοινώσει εντός της συνεδρίασης τι ακριβώς θα κάνει, αφήνοντας έτσι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο κ. Αθανασίου εμφανίστηκε πάντως κατηγορηματικός ως προς την ουσία της υπόθεσης, απορρίπτοντας ότι υπάρχει νομικό ζήτημα σε βάρος του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, θεωρεί ότι δεν προκύπτει καν αδίκημα από την παρέμβασή του και εμφανίστηκε απορημένος ακόμη και για το γεγονός ότι η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσα του αποδίδονται εντάσσονται στη συνήθη άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και άφησε ανοιχτό ακόμη και το αν θα κινηθεί νομικά σε επόμενο στάδιο, περιοριζόμενος να πει ότι «θα δούμε».

Διαφορετικό δρόμο επέλεξε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην Επιτροπή, αλλά κατέθεσε υπόμνημα ζητώντας ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο κείμενό του δήλωσε απερίφραστα ότι επιθυμεί να αρθεί άμεσα η ασυλία του, ώστε να κλείσει η υπόθεση, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ότι σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκε, δεν σχεδίασε και δεν εκτέλεσε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο βουλευτής Σερρών επέμεινε ότι οι ενέργειές του κινήθηκαν αποκλειστικά μέσα στα όρια των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων. Με αυτή τη γραμμή επιχείρησε να δώσει από τη μία το μήνυμα ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη δικαστική διερεύνηση και από την άλλη να αποσυνδέσει πλήρως το όνομά του από οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στην υπόθεση που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εξέλιξη της συνεδρίασης οδήγησε τελικά σε ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας υπέρ της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η τελική απόφαση, ωστόσο, δεν λαμβάνεται σε αυτό το επίπεδο, καθώς το ζήτημα θα περάσει στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα τεθεί προς ψήφιση μαζί με τις υπόλοιπες αντίστοιχες περιπτώσεις που συνδέονται με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ξεχωριστό πολιτικό βάρος, καθώς η δικογραφία που έφτασε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά καταγγελλόμενη ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Το γεγονός ότι δύο ακόμη βουλευτές της συμπολίτευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικασίας προσθέτει πίεση στο ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενισχύει το ενδιαφέρον για τη στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα στην Ολομέλεια.

